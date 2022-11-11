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132所內地高校招收香港文凭试考生

2022年11月11日08:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：132所內地高校招收香港文凭试考生

　　香港特区政府教育局10日表示，欢迎国家教育部公布2023／2024学年“内地高校招收香港中学文凭考试学生计划”(简称“文凭试收生计划”)。参与计划的内地高等院校将增加至132所，分布内地21个省、直辖市及1个自治区，并接受2023年香港中学文凭考试考生报名。

　　2023/2024学年文凭试收生计划比上年增加3所院校，为北京科技大学、北京交通大学和浙江传媒学院，提供的课程各具特色。

　　教育局发言人表示，参与文凭试收生计划的内地高等院校依据文凭试成绩择优录取香港学生，免去同学参与内地联招试的需要。

　　发言人表示，教育局鼓励香港学生通过该计划到内地升学，把握机会认识国家最新的社会、经济和文化面貌，以规划往后的发展路途。教育局会继续与内地商讨，邀请更多内地知名学府参与计划，为学生提供更多元的升学途径以及融入国家发展的机会。

　　教育部于2011年宣布63所内地高校对香港学生豁免内地联招考试，并于2012年开始推行。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)

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