原标题：上海将健康科普纳入职称评价体系

近日，在健康上海演播厅直播访谈中，上海市健康促进委员会办公室副主任、市卫生健康委健康促进处处长王彤介绍，上海两年来连续出台三个重磅文件推进健康促进与健康科普工作，近日又推出卫生专业技术人员职称制度改革实施意见，将健康科普纳入医疗、药学、护理、技术等卫生专业人员高级职称评价，为健康科普创新提供制度支撑，构建良好的行业文化与科普生态。

记者了解到，两年多来，上海市政府连续出台《关于推进健康上海行动的实施意见》《关于深入推进爱国卫生运动的实施意见》《关于推进上海市公立医院高质量发展的实施方案》，大力推进健康促进与健康科普工作。在此背景下，上海健康科普实现多个领先全国的创新之举，包括推出首档大型健康科普电视脱口秀节目《健康脱口秀》，在全国率先打造以健康科普专家库和资源库为基础的健康科普“中央厨房”，整合全市资源完成首批38个领域629人的专家库组建，构建“医疗机构健康科普影响力榜单”“社区卫生服务中心健康科普影响力榜单”“医务人员健康科普影响力榜单”，引导专业机构与人员加大健康科普优质资源供给。

近日，上海市人社局、市卫健委等印发《关于深化上海市卫生专业技术人员职称制度改革的实施意见》，在职称制度改革中，在全国率先把健康科普纳入医疗、药学、护理、技术等卫生专业人员高级职称评价，包括作为第一作者在省部级及以上科普期刊上公开发表与申报专业相关2000字以上的科普文章，或作为主编公开出版与申报专业相关的专著，或在省部级及以上的官方媒体发布与申报专业相关的科普作品，或完成与申报专业相关的局级及以上科普课题、科普项目且成果通过验收，或获得与申报专业相关的局级及以上科普奖项，进一步对健康科普工作细化制度保障。

王彤告诉记者，下一步，上海将不断夯实健康科普制度基础。上海市卫生健康委等九部门将出台健全全媒体健康科普知识发布和传播机制相关实施意见，拓宽健康科普职业前景，提升开展健康科普的成就感和荣誉感，更好发挥医疗卫生机构、医学院校、科研机构和相关专业人员健康科普“主阵地、主力军”作用。（记者颜维琦）

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