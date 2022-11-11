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广西柳州多举措降低儿童青少年近视率

2022年11月11日08:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：广西柳州多举措降低儿童青少年近视率

　　图为发布会现场。　刘俊聪　摄

　　“2019年至今，柳州市先后投入1574.05万元(人民币，下同)，用于改善在校学生的用眼环境，并为全市多所中小学共计1351间教室配备了护眼灯设备。”柳州市教育局副局长赵从奎表示。

　　当日，柳州市推进健康中国行动新闻发布会在该市举行。会上介绍，柳州市取得2021年度健康广西行动考核总分广西第一的成绩。其各项考核指标均位居广西前列，59个重点任务和健康监测指标中，有55个并列或单列广西第一。

　　其中，柳州市积极推进儿童青少年近视综合防控工作。该市安排专项经费644.18万元用于改善教室采光照明、更换桌椅等，并严格落实中小学校(幼儿园)每学期2次的视力监测，同时建立相应电子档案。

　　“柳州市专门成立儿童青少年近视防控技术指导中心，并组建近视防控讲师团，2022年内进校举办52次讲座，受益近2万人。开展视力健康宣讲2110次，发放资料40万余份，近60万人次参与。”柳州市卫生健康委员会主任林卫表示。

　　国家卫生健康委员会的数据显示，2020年，中国儿童青少年总体近视率为52.7%，较2019年上升2.5个百分点，其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。2020年各地6岁儿童近视率均超过9%，最高可达19.1%。

　　为有效降低儿童青少年近视率，2019年至今，柳州市投入1175.45万元实施教室灯光照明改造工程，有效解决了传统教室照明灯光存在照度及显色不达标、灯光频闪、色温偏高的问题。

　　此外，该市投入383.24万元，为多所高中学校配备12232套加大加宽、符合学生身体发育、可调节高度、符合科学用眼距离的多功能钢塑课桌椅。并投入15.36万元，为新建校园增补及更新视力表灯箱。

　　“2021年柳州市中小学生近视率48.52%，较2018年57.15%下降8.63个百分点。”赵从奎表示。(刘俊聪)

(责编：郝孟佳、李依环)

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