程松泉 应琳歆

图为王晓乐在录制短视频。

浙江师范大学供图

两度获得“汉语桥”世界大学生中文比赛坦桑尼亚赛区亚军、会舞龙舞狮、打得了太极、耍得了刀枪棍棒……浙江师范大学国际文化与教育学院的王晓乐来自非洲东部的坦桑尼亚，热爱中国传统文化，愿为促进中国与非洲的交流贡献自己的一份力量。

日前，在媒体上看到坦桑尼亚联合共和国总统萨米娅·苏卢胡·哈桑对中国进行国事访问的消息，王晓乐非常兴奋，相信中坦两国在未来的合作会更进一步。

在童年时，王晓乐就听祖父讲了很多关于中国的历史，形成了对中国的最初认知，特别是对于家旁边的坦赞铁路印象深刻。祖父告诉他“是中国帮助了我们”，这条铁路正是中非友谊的见证，王晓乐喜欢叫它“中非铁路”。“坦赞铁路的建设，充分说明中国是一个负责任的大国，因为担当与责任，中国赢得了非洲人民的尊重和友谊。”王晓乐说。

在王晓乐看来，中坦合作助力坦桑尼亚经济社会发展，给坦桑尼亚人民的生活带来了实实在在的变化：比如可以买到大量中国产品，“Made in China”随处可见；有很多中资企业到坦桑尼亚投资，交通也变得更加便捷。

今年是王晓乐到中国学习中文的第五年，他感觉中国的发展非常快，“一个拥有逾14亿人的大国能够发展这么迅速是非常不容易的。而且，中国的发展经验对世界其他国家具有借鉴意义”。

王晓乐还是一个自媒体爱好者，他的抖音号已经发布1000多条短视频，其中的斯瓦希里语教学视频获得了上百万的浏览量，为中非文化交流添砖加瓦。

今年暑假，王晓乐参加了“走进新疆 感知中国”活动，并把自己在新疆的所见所闻录制成视频，得到了很多点赞。

谈及未来，王晓乐希望毕业后回到坦桑尼亚当一名中文老师，帮助大家了解一个真实、全面的中国，同时把中国的发展经验带回家乡，为促进中非文化交流、中非友谊贡献力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)