原标题：打造“五位一体”育人模式 培育堪当重任的忠诚卫士

对于公安院校来说，实施忠诚教育是培养人才的重要任务，忠诚教育是培育共和国忠诚卫士的主要途径。中国人民公安大学依托74年行业综合性大学的办学优势、与全国公安机关校局合作协同联动的育人优势、地处北京的社会大课堂特色资源优势，强化“扎根中国大地，立足公安行业”的鲜明办学特色，积极回应国家安全战略的重大人才需求，遵循“课堂明理、实践正行、文化铸魂、合力育人”的根本理念，聚焦“忠诚育警”这一根本任务，构建了“集群式模块式的课程体系+逐级递进式的立体教学内容+多元并举的实践载体平台+协作联动的育人共同体+特色鲜明的校园文化品牌”的“五位一体”人才培养模式，提供了忠诚教育“三全育人”的“公大”样本，充分彰显了公安院校“大思政课”建设的鲜明特色。经过5年多的实践检验，这一育人模式取得了显著成效。学校成功入选2017年“北京高校思想政治理论课教育教学改革示范点培育项目”，2020年获评北京高校优秀本科育人团队，2022年获评北京市高等教育教学成果奖一等奖。

首创公安院校忠诚教育蓝本。中国人民公安大学坚持价值取向与目标导向的统一，从人民警察的性质职能和法定职责、职业伦理和职业价值、公安院校人才培养目标三个层面出发，明确了“政治忠诚教育、人民忠诚教育、法律忠诚教育、组织忠诚教育”的忠诚教育任务准则，强化学生的政治意识、宗旨意识、法律意识、纪律意识教育。

构建忠诚育警“大思政”课程集群。学校坚持系统思维与精准思维的统一，按照系统思维和全课程育人的工作思路，从政治素质提升、职业素质和人文素质拓展、社会实践实训三个维度，以忠诚教育为核心，构建起“思想政治理论课、人文通识课选修课、素质专题教育课、社会实践实训课、系列主题公开课”的集群式、模块式“五位一体”忠诚教育课程体系，引导各课程要素向忠诚教育聚集。

实施逐级递进式立体化忠诚教育教学体系。学校坚持精准识别与精准发力的统一，运用“分层分类”的教学理念和精准思维的认识方法，在完成高校思想政治理论课共性任务的前提下，依托本科生的“4+1”思想政治理论必修课和选修课，从大学一年级到四年级，重点突出总体国家安全观、人民公安史的教育教学。以“逐级递进式专题教学”方法，实现忠诚教育教学内容的精准供给，并通过从教材体系到教学体系的转换，充分发挥思想政治理论课在忠诚教育中核心课、主阵地的作用。

丰富拓展公安特色实践育警平台。学校坚持思政理论小课堂与社会实践大课堂的统一，充分利用北京地域的社会大课堂特色资源，挖掘和编制校内外“忠诚教育资源图谱”，搭建了“党和国家大型活动服务保障+警务化管理模式+重要纪念日主题实践活动”的多元并举的忠诚教育实践载体平台，拓展忠诚教育的时空场域，体现战时和平时结合、校内与校外联动、课上与课下贯通，创建出具有公安特色、地域特点的常态化实践育人机制，打造忠诚教育的延展课堂，实现了忠诚教育全程覆盖。

强化多元主体协同育警。学校坚持专职兼职协同与校内校外联动的全员育人格局，充分发挥与全国公安机关校局合作协同联动的育人优势，充分调动各方力量和资源，组建了“思政课专任教师+专业课教师+学生工作干部+公安英模+理论专家”的忠诚教育“大师资”团队。特别是依托“公安英模进公大”“优秀校友回公大”等活动，开设“忠诚的道路”系列公开课，打造“双师课堂”，形成协作联动的忠诚教育共同体。

优化校园文化多维育人环境。学校坚持显性教育和隐性教育的统一，深入挖掘提炼人民公安红色基因，塑造了“忠诚、法治、英雄、廉政”的特色校园文化，并将其转化为忠诚教育的丰富资源。将警察博物馆、校史馆、忠诚广场等场所作为环境育人的重要依托，打造了忠诚教育系列经典活动品牌，构建了“课内外—校内外”的环境育人体系，实现“显性思政课程”与“隐性思政课程”的同频共振，发挥校园文化隐性教育功能，筑牢忠诚教育的文化根基。

“服务保障党和国家大型活动”已成为学校忠诚教育最重要的“大课堂”、实践育人的“练兵场”、成效检验的“试金石”。近5年来，近2万名师生相继参与G20峰会、新中国成立70周年庆典、中国共产党成立100周年庆祝活动、2022年北京冬奥会冬残奥会等重大活动的服务保障。通过情景式、感受式、体验式的大型安保志愿服务实践，学生积淀形成了“忠诚使命的责任担当、攻坚克难的顽强意志、团结守纪的过硬作风、崇尚卓越的价值追求”的安保志愿思想。学校师生的优异表现赢得社会各界的充分肯定。学校多次荣立集体一、二等功，先后有2名师生荣立个人一等功，9名师生荣立个人二等功，1013名师生荣立个人三等功，10435名师生荣获个人嘉奖。

各级公安机关（用人单位）对学校毕业生思想政治素质满意率极高，并给予毕业生高度评价：政治素质过硬、政治立场坚定、职业认同度高、纪律作风好。实践证明，系统的忠诚教育淬炼了学生的警察政治意识、警察职业意识和警察身份意识，在为党育人、为国育才、为警铸剑中发挥了基础性、决定性作用。（李艳）

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