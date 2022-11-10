人民网北京11月10日电 日前，首都经贸大学举办第二届课程思政教学设计大赛。本次大赛通过“线下+线上”相结合的形式举办。综合教师、学生代表现场评分，最终该校法学院陈磊等5位教师获得大赛一等奖。

记者了解到，课程思政教学设计大赛是首经贸加强课程思政建设的重要举措，旨在提升教师课程思政教学能力，推进教师主动承担育人责任。本次大赛由教学设计和现场教学展示两部分组成。自今年7月起，该校组织近200名教师参与预赛选拔，共有17位教师进入决赛。

对于学校下一步如何推进课程思政建设，首都经贸大学党委书记韩宪洲指出，一是继续在专业思政框架下深化课程思政建设，牢牢抓住全面提高人才培养能力这个核心点，坚持人才培养的内在逻辑；二是继续深化课程思政建设，根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求，科学合理设计思想政治教育内容；三是全体教职员工要深入学习贯彻党的二十大精神，结合本职岗位不断增强对高等教育工作的自信心与自豪感，落实立德树人根本任务。（李依环、实习生杨炳欣）

(责编：何淼、熊旭)