原标题：积极建构中国自主知识体系

党的二十大报告就“全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国”作出重要部署。“我们将以高度的使命感和责任感,坚定做中华优秀传统文化的传承者、做文化‘两创’的先行者，为提升国家文化软实力和中华文化影响力努力奋斗。”山东大学党委书记郭新立代表在接受记者采访时说，高校应紧跟党的理论创新步伐，深化对党的创新理论的研究阐释。同时，要勇于承担时代使命，积极发挥文化引领作用。

党的十八大以来，山东大学聚焦时代主题，担当历史使命，立足中国实际，解决中国问题，不断推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，不断推进知识创新、理论创新、方法创新，致力于把五千多年中华文明与现代文明贯通，为丰富和发展人类文明新形态提供有力理论支撑。

郭新立代表表示，要在回答好时代之题上提供山大智慧。发挥学校中国古典学术优势，在重大研究项目、创新团队建设、新型智库和重点基地建设以及一流学科群建设过程中，明确树立建构自主知识体系的目标导向。开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究，产出一批重大研究成果，产生广泛社会影响。实施“哲学社会科学人才荟萃计划”，建设创新团队和青年创新群体，推动哲学社会科学学术体系创新。同时，扎实推动中国特色新型高校智库建设，出台《山东大学特色新型智库建设实施意见》。

要在建构中国自主知识体系中培育造就“山大学派”。山东大学充分发挥人文社科研究机构力量，扎实推进承担全球汉籍合璧、中华文明探源、《永乐大典》综合整理、新编中国通史纂修等国家重大文化工程，进一步做强中国古典学术优势，努力产出具有时代性的重大成果。积极探索中华优秀传统文化“两创”的山大模式，持续推进乡村儒学和社区儒学建设，加强中国优秀传统文化研究和体验基地、中华美德教育学院、雅乐基地、文学生活馆建设，促进中华优秀传统文化教育与社会主义核心价值观培育深度融合。

要在推动文明交流互鉴上展现山大担当。着力办好《文史哲》及其国际版等高品质学术期刊，不断拓宽以《文史哲》等高水平学术期刊为代表的文化交流渠道；积极建设以儒家文明省部共建协同创新中心、国际儒学联合会山东大学研究基地、尼山世界文明论坛等为龙头的文化交流平台，为推动中华文化更好走向世界作出积极贡献。

郭新立代表表示，山东大学将坚定不移深入学习贯彻落实党的二十大精神，始终胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，弘扬文史见长的优势特色，为推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌作出更大贡献。（记者赵秋丽 冯帆）

(责编：李依环、熊旭)