本报记者 周姝芸

党的二十大报告指出，青年强，则国家强。当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。

中国留学生，身在海外，心系祖国。学子们表示，祖国广阔的舞台提供了发展机遇与成长空间，期待学成归来发挥所长，贡献青春力量。

“炽热的心连在了一起”

“正在北京举行的二十大，把我们留荷学子炽热的心连在了一起。学联组织了一系列活动，讨论二十大报告，交流心得体会。身在海外，祖国的飞速发展让我们十分自豪。”荷兰格罗宁根大学博士生、全荷中国学联主席陈榆说。

“聆听革命先辈的故事，大家收获了源源不断的奋斗力量。”莫斯科大学中国学联主席高牧洋介绍，为了迎接二十大，中国留俄学生总会先后组织近700名留俄中国学子参访了中共六大会址。

夏周正是日本早稻田大学中国留学生学友会的会长。不少革命先辈在早稻田大学留下了学习与奋斗的青春足迹。“二十大牵动着早稻田大学中国学子的心。学友会第一时间集体讨论了二十大报告。大家纷纷表示，要将先辈们的留学报国精神发扬光大。”夏周正说。

就读于法国巴黎高等文化艺术管理学院的张乙江说：“我所在的全法中国学联计划在线上和线下举办二十大专题活动，组织留法学子一起讨论二十大报告。昔日，革命先辈在法国勤工俭学，为中国的革命和建设事业作出突出贡献。今天，我们赓续红色血脉，坚定留学报国理想，立志担当时代重任。”

“把个人发展融入到祖国建设中”

十年来，中国国内生产总值从54万亿元增长到114万亿元，打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系……祖国发展取得的巨大成就令海外学子倍感自豪。

高牧洋说，祖国的快速发展令海外学子更加自信，也为海外学子搭建了大展宏图的舞台。“我将继续夯实专业基础，把个人发展融入到祖国建设中。同时，作为海外学子中的一员，我也要积极向世界展示中国成就，为让世界了解真实、立体、全面的中国贡献自己的一份力量。”高牧洋说。

费正健是塞尔维亚贝尔格莱德大学国际法专业的学生。他一直以来都很关注中国在全球治理中贡献的智慧、方案和力量。“二十大报告提到，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。中国在全球治理中体现出的大国担当，让我深感振奋。”费正健说。

“我印象最深的是，祖国的生态文明建设取得了显著成效。”全法中国学联主席易子博说，“报告提到，我们坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。我相信，在未来的日子里，美丽中国新画卷会继续铺开。中国将和世界各国分享成功经验和做法，共享绿色发展成果。”

“以青春之力践行报国之志”

党的二十大报告指出，广大青年要坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

南非金山大学中国学联主席黄立志说：“以青春之力践行报国之志，这是当代中国青年义不容辞的责任。我在南非学习祖鲁语及非洲历史专业。身处多元文化环境，中国留学生就是世界认识中国、了解中国的一扇窗。我将发挥自身跨文化交流能力，为促进中国和南非民心相通贡献自己的力量。”

费正健表示：“中国留学生是中外民间友好交流的使者。我学习小语种和国际法专业。未来，我将做好专业领域积累，拓宽学术视野，为中外交流尽一份力。”

陈榆说，如何用更深层次对话让世界更了解中国，是许多留学生一直思考并正在实践的。“展现可信、可爱、可敬的中国形象，推动中华文化更好走向世界，我们重任在肩。作为一名研究健康政策的博士生，我更要充分利用所学，为提高全民健康水平尽一份力。”

西班牙卡米亚斯大主教大学博士生段炼表示，中国留学生在海外留学期间要扎实学好专业知识，为报效祖国打下坚实基础，“祖国在科技、教育等各领域取得的成就令我自豪。我注意到，学成回国是我周围的中国留学生不约而同的选择。我们要珍惜新时代的机遇，敢想敢为，尤其要在高精尖技术领域实现突破，用奋斗与担当践行留学报国的精神，为祖国建设添砖加瓦。”

(责编：李依环、熊旭)