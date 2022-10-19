冯俐

原标题：用精品儿童剧点亮孩子心灯

一部好的儿童剧可以改变孩子的一生。近年来，我国儿童剧事业蓬勃发展，一部部儿童剧佳作，不仅为孩子们带来欢乐，也点亮他们成长的心灯。

党的十八大以来，中国儿童艺术剧院创作了40余部不同风格的优秀儿童剧作品，令无数孩子感受到艺术之美。

剧院延续新中国儿童戏剧传统，复排了《马兰花》《东海人鱼》《宝船》等经典作品，不仅吸引了无数孩子，也让许多寻找儿童记忆的成年人成为忠实粉丝。我们利用儿童剧，在孩子们心里种下传统文化的种子，推出国内首部神话舞台连续剧《西游记》，每次演出都一票难求。

在现实和革命历史题材创作上，我们不断深化作品的思想立意，注重用艺术形象“说话”。《红缨》展现了一个熟悉而又鲜活的少年英雄故事；《火光中的繁星》以淞沪抗战为背景，展现了一群失去亲人的孩子如何走到一起，找到人生的方向，让和平年代的孩子产生共情，并重新认识了《义勇军进行曲》的时代价值。近日，获得文华奖提名的儿童剧《送不出去的情报》，塑造了一个顶天立地且像父亲一样有爱的杨靖宇将军形象，没有一句说教的台词，却令小观众泪流满面。

儿童剧的蓬勃发展，不仅让孩子们收获了快乐和幸福，也改变了成人对儿童剧的看法。例如《三只小猪——变变变》的首场演出，刚开始，孩子们都一脸茫然。但是当看到演员们用浴巾变出小熊，用塑料夹子变出小鱼，用刷碗海绵变出小鸭子时，孩子们一下子兴奋起来。演出结束后，无论大人还是孩子，都仿佛变了一个人——眼睛变亮了。

儿童剧是种桃种李种春风的事业。党的二十大报告强调，要“繁荣发展文化事业和文化产业”“满足人民日益增长的精神文化需求”，其中的“人民”，当然少不了我们可爱的儿童。

今后，我们儿童剧工作者，要继续站在孩子的角度，以更加艺术化的方式，诠释我们对真善美的认识、对英雄主义的认识、对家国情怀的认识，让孩子们认识和感受生活的美好。

（作者：冯俐，系中国儿童戏剧研究会会长、中国儿童艺术剧院院长、剧作家）

(责编：郝孟佳、孙竞)