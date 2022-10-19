原标题：依托事业发挥组织战斗力

【代表之声】

党的二十大报告强调，增强党组织政治功能和组织功能。作为来自高校的基层党员，我将牢记习近平总书记嘱托，以干事创业作为着力点，抓好高校基层党组织建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。只有依托事业发展，高校党支部才能充分发挥团队的凝聚力和战斗力，其发展的目标才不会偏、基础才更牢固、优势才更明显。

这些年来，菌草研究所党支部坚持“把论文写在农民的钱袋里”，将帮助农民脱贫致富作为共产党员践行为人民服务宗旨的实际行动，积极引导广大党员走入“三农”、结对服务“三农”，取得脱贫攻坚丰硕成果。在总书记的长期关怀下，菌草从福建走向全国，走向世界。如今，菌草技术已传播推广到全国31个省（区、市）的500多个县，并传播到全球100多个国家和地区，为保护生态环境、科技扶贫与技术援外作出了重要贡献。接下来，我们还将时刻牢记党的宗旨，坚持把论文写在祖国大地上，让菌草成为幸福草、生态草、友谊草。

（记者 高建进、章正采访整理）

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