人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>教育

福建农林大学菌草研究所党支部书记林占熺代表：

依托事业发挥组织战斗力

2022年10月19日08:24 | 来源：光明日报
小字号

原标题：依托事业发挥组织战斗力

　　 【代表之声】

　　 党的二十大报告强调，增强党组织政治功能和组织功能。作为来自高校的基层党员，我将牢记习近平总书记嘱托，以干事创业作为着力点，抓好高校基层党组织建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。只有依托事业发展，高校党支部才能充分发挥团队的凝聚力和战斗力，其发展的目标才不会偏、基础才更牢固、优势才更明显。

　　 这些年来，菌草研究所党支部坚持“把论文写在农民的钱袋里”，将帮助农民脱贫致富作为共产党员践行为人民服务宗旨的实际行动，积极引导广大党员走入“三农”、结对服务“三农”，取得脱贫攻坚丰硕成果。在总书记的长期关怀下，菌草从福建走向全国，走向世界。如今，菌草技术已传播推广到全国31个省（区、市）的500多个县，并传播到全球100多个国家和地区，为保护生态环境、科技扶贫与技术援外作出了重要贡献。接下来，我们还将时刻牢记党的宗旨，坚持把论文写在祖国大地上，让菌草成为幸福草、生态草、友谊草。

　　 （记者 高建进、章正采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部