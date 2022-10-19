原标题：天津大学：为科教兴国战略贡献力量

10月18日，在天津大学北洋园校区，我国地震工程领域首个国家重大科技基础设施——国家大型地震工程模拟研究设施正在紧张地施工中，党的二十大开幕的热烈氛围在这片工地上持续着。

在认真聆听二十大报告后，天津大学的科研人员纷纷表示，过去十年的辉煌成就，未来中国的发展前景让大家心潮澎湃，在未来的工作中将始终牢记嘱托，助力国家实现高水平科技自立自强，努力在全面建设社会主义现代化国家的新征程中展现更大作为。

“我目前从事智能电网方面的研究，智能电网是我国能源领域实现‘双碳’目标，进行科技创新的重要支撑性技术。二十大报告中提到，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。要实现科技自立自强，需进行原始性、引领性的科技攻关。”中国工程院院士、天津大学王成山教授表示，目前我国的发展还受到一系列“卡脖子”难题和关键核心技术的制约，有组织的科研势在必行。组织好多学科协同攻关，借助学科交叉的催化剂作用，产出高水平成果，提升服务国家战略需求的能力是党和国家交给我们的任务。

在王成山的带领下，智能电网团队入选教育部第二批“全国高校黄大年式教师团队”。几年来，王成山主持建设了融合电气工程、控制科学与工程、信息与通信工程三个一级学科的新工科专业——智能电网信息工程，目的是为国家培养未来能源领域的优秀人才。

“现在，天津大学正在建设国家储能技术产教融合创新平台，我也有幸参与其中，希望在主动服务国家能源战略、推动储能技术领域人才培养以及科技创新等方面作出更多贡献。”王成山说。

在国家大型地震工程模拟研究设施现场，管理办公室主任、天津大学教授韩庆华难掩激动之情，对记者说，他关注到二十大报告多次提到科技创新。

韩庆华所在团队正在紧锣密鼓地进行国家大型地震工程模拟研究设施建设，建成后该设施将成为目前世界最大、功能最强的重大工程抗震模拟研究设施，可为关键科学问题的突破提供有效研究手段，大幅提升我国防灾减灾科学技术原始创新能力，为国家重大战略需求和创新驱动发展提供高质量的开放共享服务。

在天津大学全校收看完二十大报告的直播后，化工学院2020级博士生李双阳说，“二十大报告中提到，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。这既让我有了在科创道路上不断奋进的底气，也坚定了我的奋斗目标。未来，我将更严格要求自己，用己所学，为国所用，为我国的科技发展贡献自己的微薄之力。”(记者 陈 曦)

(责编：郝孟佳、孙竞)