原标题：“双一流”建设大有作为

今年58岁的北京大学校长龚旗煌代表，档案落户北大已经40多年了。2022年6月，他成为北京大学第29任校长。

在燕园学习生活40多年，伴随着一路改革发展，这位“老北大”深深感受到了学校十年来的巨大变化：“在党和国家的大力支持下，北京大学在中国特色、世界一流大学建设新征程中展现了更大的担当和作为。”

担当和作为，体现在哪里？“方方面面，但育人是根本。”龚旗煌代表介绍，2019年夏天开始，每年都会有数千名北大师生奔赴祖国万里疆域，追寻时代之问，修习思政实践必修课。他说：“思政实践必修课学分的创新，是北大开拓思政育人新局的生动实践。三年来，北大用好社会大课堂，建设了286个思政实践课教育基地，在中国大地上讲好‘大思政课’。”

走好走稳北大改革发展之路，一流师资队伍是基础。

新冠肺炎疫情暴发初期，历史学系教授阎步克因在国外探亲无法回国，年近七旬的他克服13个小时时差，坚持在线教学。平日里，阎步克还将精心制作的课件发到网上，与历史爱好者分享。

“像阎教授这样的老师，北大还有很多。”龚旗煌代表表示，北大建设了一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的教师队伍。2012年以来，共有26位教师当选两院院士，180位教师获得国家杰出青年科学基金，环境科学与工程学院张远航院士团队与外国语学院段晴教授团队入选第一、二批“全国高校黄大年式教师团队”……

北大在科研攻关方面同样进步显著。“近年来，北大培养、集聚了一批具有世界领先水平的科学家、科技领军人才和创新团队：邓宏魁教授团队十几年如一日，创新了干细胞与再生医学新一代底层技术；彭练矛教授团队将碳管芯片技术推至5纳米水平，创造未来芯片的北大方案；程和平教授团队在高时空分辨在体成像系统研制方面取得突破性技术革新……”龚旗煌代表欣喜地说：“一系列重大原始创新成果和颠覆性技术不断涌现，北大科研综合实力、原始创新能力显著增强。”

“在人文社会科学方面，北大加快构建中国特色哲学社会科学体系，大力推进《马藏》工程、《儒藏》编纂与研究工程等重大基础性学术工程；初步建成以国家发展研究院、新结构经济学研究院等为代表的新型智库体系，形成一批具有北大特色、理论深度和政策影响力的高水平智库成果，打造了自主知识体系、理论体系、学术体系、话语体系。”龚旗煌代表说。

党的二十大胜利召开，龚旗煌代表表示，北京大学将第一时间学习宣传贯彻好党的二十大精神。在未来的“双一流”建设中，北大将把党的二十大精神作为指导学校改革发展各项工作的根本指引，踔厉奋发，书写属于新时代的壮美篇章。（记者 晋浩天）

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