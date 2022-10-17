王英龙

原标题：站在新的起点， 我们对科教融合发展信心十足

【亲历者说】

转眼间，在科教融合大背景下组建的齐鲁工业大学（山东省科学院）已经运行5年有余。这5年，我们感悟良多。

科教融合是指科学研究与教育教学一体化，本质是通过“科”“教”协同，促进人才培养和科学研究的双向提升。

从历史上看，科教融合已经走出了3种模式，即嵌入模式——将实验室建在高校周边，由高校托管，实验室与高校密切交流合作，人员互聘互用；延伸模式——在科研机构的基础上成立高校，将科研资源转化为教育资源；协同模式——高校与科研院所实质合并为一个科教融合机构。

在上述3种模式中，第3种模式是我们的追求。

山东是工业门类比较齐全的工业大省，亦是教育大省。但是长久以来，山东省却缺乏与其体量相对应的工业类高校。因此，在科教融合的大背景下，组建新的齐鲁工业大学便提上日程。

2017年5月28日，山东省政府印发通知，宣布要整合原齐鲁工业大学和山东省科学院，组建新的齐鲁工业大学（山东省科学院）。山东省委、省政府希望通过整合两个单位的优质教育科技资源，汇聚形成全省主要工业学科领域的“产学研用”一体化发展优势，支撑和带动全省产业转型升级，服务新旧动能转换重大工程。

回想组建后的这5年，改革难题接二连三。

原齐鲁工业大学和山东省科学院分属教育和科技两个体系，在财政供养、运行模式、管理体制、资源渠道、人员结构、服务对象等方面存在较大差异。

采取哪些措施才能让两者更好地融合发展？

首先，我们从强化顶层设计入手，提出创建科教一体协同发展的治理架构，即学校（科学院）设置一套党政领导班子，将两套中层党政管理机构整合为一套机构，统筹利用好教育和科技两类资源，建立统一决策领导、统一贯彻落实的管理运行机制。

学校（科学院）设置一套党政领导班子，整合一套中层党政管理机构，只是完成了物理层面的整合，我们称之为科教融合的1.0版。只有推动各学院与各研究所层面的实质融合，使两者产生化学反应，才能真正实现科教深度融合，我们称之为科教融合的2.0版。

本着实事求是的原则，我们以学科为引领，整合学科领域相同或相近的学院和研究所，组建成立了14个实体化学部，保留学院和研究所的牌子，着力打造教学、科研双轮驱动的科教融合新平台。

科教融合是一项崭新的事业，不能任由固化过时的条条框框束缚发展活力。只要不违背相关政策，有利于事业发展，我们就“能放尽放”，把办学经费、人财物等管理权限下放给二级单位，赋予二级单位更大自主权。

无论是院所还是高校，引才与育才都是重中之重。

我们优化实施各类人才发展计划，构建了“学科带头人—学术带头人—学术骨干”三级人才队伍培养体系。各类人才兼具教师与科研人员双重身份，共同服务于人才培养、科学研究和社会服务。

科教融合以后，科研成为我们最为突出的“长板”。所以，我们充分利用研究所和学院在科研定位与研究方向上的互补性，主动承接大项目、积极培育大平台、加快产出大成果。

实践证明，我们做对了。

过去的5年，学校（科学院）各项事业均取得了突破性进展。比如计算机科学与技术学科获批博士学位授权一级学科点，计算机科学与技术、轻工技术与工程分别入选省“高峰学科”和“优势特色学科”，5个学科进入ESI全球排名前1%；入选山东省高水平大学“冲一流”建设高校；王军成研究员增选为中国工程院院士；科研经费从5.9亿元增长到11.3亿元，主持国家重点研发计划8项，获国家科技奖励4项；成果转化经费突破18亿元，孵化企业50余家。

站在新的起点上，学校（科学院）推动科教融合发展的目标更加明确，实现科教深度融合的路径更加清晰。伴随着全面深化改革的不断推进，我们对未来发展充满信心。

【作者系齐鲁工业大学（山东省科学院）党委书记】

(责编：郝孟佳、孙竞)