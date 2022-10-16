原标题：西北大学120周年校庆纪念邮折发行

西北大学120周年校庆纪念邮折发行。 西北大学供图

15日，《西北大学建校120周年》纪念邮资信封暨校庆纪念邮折发行仪式在西北大学举行。

西北大学校长郭立宏介绍，校庆纪念邮票浓缩着一百二十年来西北大学砥砺奋进、弦歌不辍的光辉历程，承载着西北大学长期积淀发展而成的优良办学传统和良好精神风貌，蕴含着百廿学府的厚重历史文化底蕴和全体西大学人的共同价值追求。

据了解，校庆纪念邮折为三折卡折，由一版个性化邮票、一枚纪念邮资信封、一本个性化小本票三部分构成。

西北大学120周年校庆纪念邮折发行。 西北大学供图

邮资信封图将西北大学校训、120周年校庆标识、校园建筑物线条图、秦岭、城墙等融入设计元素；邮资图以竹简剪影轮廓为造型，置入建校1902-2022年时间节点和学科文化视觉元素，上面镶嵌西北大学校徽，与下面新打开的书籍和西大校花玉兰花组合，形成整体，寓意西北大学传承一百二十年，作育英才、繁荣学术、兴学求强、以学报国。

小本票以太白校区大礼堂、科研楼，长安校区体育馆、图书馆和学生活动中心等校园标志性建筑为主图。

西北大学120周年校庆纪念邮折发行。 西北大学供图

郭立宏说，值此建校120周年之际，校庆纪念邮折的发行不仅是对历史的纪念与致敬，更是对早日建成中国特色世界一流大学的激励鼓舞，赋予了全体西大人致敬双甲子、奋进新时代的坚定信心。

中国邮政集团有限公司陕西省分公司副总经理强国茂表示，希望以校庆纪念邮折发行为契机，在科学研究、人才培养、社会服务等方面深化校企合作，携手打造资源共享、优势互补、互利共赢的校企合作新模式。(记者 阿琳娜)

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