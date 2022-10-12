本报记者 孙亚慧

无锡城市景观。

朱吉鹏摄（人民图片）

汽车行驶在无锡市太湖十八湾湿地公园的环太湖公路上，道路沿线风景如画。

方东旭摄（人民图片）

物流厂房内，智能设备不停运转，在无人状态下将快件分拣输送至各个区域；驾车行驶在街头巷尾，智能路侧设备、交通信号智能控制系统等为道路畅通提供便利……如今，物联网正成为江苏无锡的一张亮丽名片，悄然改变着这座城市。

不久前，欧美同学会聚焦物联网产业的海归小镇落户无锡，未来，这里将构建以物联网为主方向，以数字经济、总部经济、服务经济、创客经济为形态的全产业链生态格局，并将为行业内海归带来更多发展机遇。

实现“强强合作”

基于物联网产业率先发展打下的基础，无锡数字经济发展步伐加快。这里先后制定了全国首个地市级公共数据管理办法，获得国家传感网创新示范区、中国软件特色名城等金字招牌。去年，无锡数字经济核心产业规模突破6000亿元，数字经济发展指数位列全国城市第七位、江苏省首位，数字化正深刻塑造着未来城市的新格局。也是在去年，无锡物联网产业规模已达3563.9亿元，同样位居全省第一。

一边是风头正劲的产业优势，一边是具备国际化视野的人才资源，二者将碰撞出怎样的火花令人期待。

欧美同学会海归小镇（无锡·物联网）选址无锡经济开发区，一期目前正在建设中，占地面积约170亩，二期占地面积约800亩。根据规划，预计到2025年，这里将新引进数字经济领域企业1000家以上，推动物联网相关产业营业收入超过800亿元。与此同时，围绕海归小镇的综合布局，无锡经开区新推进了国际社区、国际诊所、国际会议中心和奥体中心等项目，以集聚生产、生活、生态配套设施资源，让入驻团队拥有宜居宜业的良好环境。

欧美同学会党组书记、秘书长王丕君表示，建设海归小镇，是要把地方经济发展之强、产业需求之强、欧美同学会拥有的国际化人才之强结合起来，实现“强强合作”。“把有关高新技术产业做得更好，希望可以领跑整个产业发展。”王丕君说。

为海归团队保驾护航

对创业公司尤其是初创团队而言，融资的重要性无需多言，团队在创业的不同阶段也常常会受到资金问题的困扰。作为重要的金融保障，无锡专门设立无锡海创新兴产业创业投资基金，总规模为5亿元人民币，投资方向为物联网技术、新一代信息技术、数字技术等新兴科技产业项目或优秀海归人才创业项目，首期规模2亿元的海创基金已完成设立和备案。

此外，无锡还设立了100亿元的产业驱动基金和10亿元的重大专项基金，用于支持海归小镇高新技术企业IPO上市，以及在科创、纳税等方面做出重大贡献的海归企业，从而形成覆盖全生命周期的金融支持体系。无锡海归小镇创投有限公司也同时成立，注册资金为2.5亿元。

陈珉毕业于德国奥克斯堡大学，在德工作近10年后，她选择回国，从事股权投资与海外投资有关的工作。在无锡，陈珉与海归小镇有一份特殊的缘分。

申建海归小镇之后，无锡当地统战部门曾找到陈珉，希望她可以依靠自己多年深耕投资领域的经验，围绕金融保障提出好的建议和举措。

陈珉当时提出，应该设置一支配套基金，为海归创业企业保驾护航。

几经沟通，陈珉最终自己牵头做了这件事，成立无锡海创创业投资管理有限公司，开始了创业之路。她说：“我觉得做这件事情特别有意义，回国创业的许多留学人员都很有情怀，真心愿把以往的经验、资源、所学分享给更多创业者，反哺社会，为国家日新月异的发展贡献自己的力量。”海创基金成立后，许多海归企业家纷纷认购资金份额，在陈珉看来，海归小镇成了新的载体，“像纽带一样，将大家聚在一起，彼此间更容易建立信任的桥梁”。

彰显城市惠才诚意

曾留学以色列的孙浩已在无锡创业10年，他所深耕的灌溉领域早已开启了一场物联网时代的技术更新，智慧农业设备可以便捷实现智能控制，帮助作业人员远程实时操作，提高灌溉效率。

孙浩告诉记者，近年来他有很多留学生朋友来到无锡就业创业。“在我刚来无锡的时候，公司里的留学人员并不多，但情况很快发生了变化，无锡的惠才政策吸引了更多海归来到这里。”4年前，他选择辞职创业，在这支如今四五十人的团队中，同样不乏留学归国人员。

区域发展的竞争，归根结底是人才的竞争。人才发展环境成色几何，将直接影响海归的选择。从配套支持政策和人才奖励来看，无锡诚意十足：海归高层次人才在人才首次认定后5年内在无锡市区范围（不含江阴宜兴）自费购买首套自住商品房的，给予10万元至500万元购房补贴。符合条件的创新创业领军型海归人才落户海归小镇，在经开区内购房的，经认定最高给予300万元购房补贴，给予其核心团队人员每人50万元购房补贴。同时，经认定的各类海归人才在看病就诊、子女入学等方面同样享受优惠政策，以努力减少创业团队的后顾之忧，以更大力度爱才惠才。

实地考察了无锡对创业团队的扶持政策后，上海猎芯半导体科技有限公司运营合伙人余冰收获不少。“我们公司一直存在员工沪锡两地通勤的情况，如果在这边建立一个分公司，就会方便员工的工作和生活。无锡有很多人才引进的优惠政策，在海归小镇的助力下，我们可以找到更多志同道合的伙伴，大家或许还能够碰撞出更多的火花。”余冰说。

（邹娅对本文亦有贡献）

(责编：郝孟佳、何淼)