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澳门举办“青年就业博览会”

助青年探索多元发展空间

2022年10月12日08:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报澳门10月11日电  （记者富子梅）“青年就业博览会2022”8日、9日在澳门举行，主题为“青年就业，始于当下”。超过70家企业参与，提供逾1100个岗位，搭建青年与企业的对接平台，促青年探索职业发展空间，助企业觅得发展所需人才。

　　澳门特区政府劳工事务局局长黄志雄表示，受疫情影响，就业市场需求疲弱。但在中央一系列惠澳措施支持下，澳门经济正逐步复苏向好。澳门青年应珍惜当下的就业机会，自强不息，放眼横琴粤澳深度合作区及粤港澳大湾区发展，开拓更广阔的就业空间。

　　本次展会设“横琴粤澳深度合作区”展示区，深合区多家企业参展，涉及高新科技研发、金融及大健康等产业，为青年提供多元发展路径。同时，深合区民生事务局现场介绍最新就业政策及生活设施，开通“横琴澳门居民招聘专区”网页版，为青年到深合区就业发展提供更多便利。

　　此外，展会还举办20场专题讲座，内容涵盖科技研发、互联网科技应用、中医药科技、债券市场、电子竞技、潮流时尚与高端零售等，邀请多家企业为青年讲解分享。同时开设青年就业服务专区，从面试、简历、职业规划、劳动关系等多个方面给予支援服务。

　　求职的青年人中有不少是应届毕业生，他们认为，青年就业博览会是难得的渠道，让青年人集中了解企业资讯，拓展就业视野，特区政府的就业支援服务也很有助益。

　　本次展会由澳门特区政府劳工事务局、澳门中华新青年协会与澳门中华学生联合总会联合举办。两天共吸引2000人次入场，企业现场面试约1400人次，530人次参与专题讲座。

(责编：郝孟佳、何淼)

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