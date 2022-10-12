原标题：交叉融合培养数智型管理人才

傍晚，湖南工商大学科技楼的实验室灯光明亮，徐雪松教授正在通过雨课堂智慧教学软件，线上线下同步开展电子商务数字化运营实践课程教学。

教学过程中，徐雪松给出天猫商超的某店铺实际运营数据后问：“该店铺去年4季度销售额下降，请问哪里出了问题？”

面对满屏的数据，学生们一时不知所措。紧接着，徐雪松通过写入几行代码，构建出该店铺数字化运营一站式全景图，全面可视化呈现了产品矩阵、用户数据、标签画像、营销趋势等信息，显示出人工智能的强大数据分析能力。学生们感慨：“大数据原来可以这样玩！”

多年来，湖南工商大学主动适应数字经济对管理本科人才培养的新要求，新工科和新商科深度融合，将大数据、人工智能等数字技术全面融入管理类本科人才培养，在动态调整人才培养目标、激发师生内生学习动力、汇聚校内外教学资源等多个维度实施改革，为管理类本科人才培养的高质量发展赋予新动能、探索新路径。

在数智化转型的浪潮中，会计专业的毕业生面临数智化技术的冲击更大。这直观表现在传统核算型会计岗位正在快速减少，而财务大数据决策分析、财务共享服务、财务机器人等相关领域的岗位显著增加。

为此，学校开设了“数智财会”微专业，将大数据、人工智能技术融入会计专业应用场景的交叉融合课程。学生通过学习，既夯实了专业基础，又掌握了很多前沿信息技术。在会计核算、财务分析和管理决策中熟练运用这些信息技术，将极大提高工作效率，创造更多价值。

“作为一名会计专业的学生，我了解到当前新技术、新产业的发展对会计行业和人才需求产生了很大的冲击，如果不能尽快提升自己的‘数智’技术水平，使自己的专业能力适应当前社会的需求，就可能在未来激烈的竞争中被淘汰。微专业的学习，让我更加有信心面对今后的职场竞争。”选修了“数智财会”微专业的朱成龙自信满满地说。

在夏季小学期里，学校集聚优质教学资源，开办“数智化人才技术训练营”。该训练营时间为期27天，分为初级、中级和高级班三个层次，共招收了来自全校21个学院的196名同学。通过系统讲授数理统计、大数据分析、人工智能技术等基础理论知识，培养学生Python编程、NumPy科学计算、深度学习实战、人工智能应用、智能语音识别等综合应用能力，全程参与“从0到1”企业级项目案例开发过程。学生通过课程学习，制作学术海报，收获满满。

在新零售虚拟现实技术湖南省重点实验室，VR眼镜、脑电接收器、皮电测量仪等整齐摆放着，有时还能看到穿戴着这些设备“全副武装”的学生。为了更好地让学生感受新零售的场景，实验室还建设了一个小零售门店。学生可在这里体验虚拟线上大型商超门店购物，感受新零售的魅力。借助穿戴设备和人工智能，学生可实现店面人流轨迹分析、区域人流分布热点分析、消费者购物意愿预测。

学校还与上海外国语大学、西南财经政法大学等联合发起并创建数智型管理人才培养联盟，建成《商务数据分析》等40余门管理类核心课程、120余个产业前沿案例，推进数智型管理类专业教学资源共建共享，助力数智型管理人才培养。

“数字技术创新应用向更大范围、更高层次和更深程度拓展，我国数字经济红利将进一步释放。”中国工程院院士、湖南工商大学党委书记陈晓红表示，必须掌握新一轮技术变革对数字化人才需求的大趋势，回应新技术、新产业、新业态、新模式的发展需求，按照交叉融合的思路，抢占数字化人才高地。

（记者 禹爱华 通讯员 曾晶）

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