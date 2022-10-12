原标题：大运河文化“流”进校园

“大运河孕育了丰富的文化遗产。以刀为笔、以玉为纸的玉雕，是扬州运河文化的精髓之一。‘天下玉，扬州工’，扬州琢玉史最早可追溯到4000多年前……”

这是扬州市梅岭中学“运河思政”的融合课堂，不同学科老师以“延续文化血脉”为主题，以因运河而兴的扬州玉文化为线索，轮流授课。讲述扬州玉雕工艺时，美术老师带学生借助肥皂体验雕刻技艺，语文老师重点讲述玉文化，道德与法治课老师则引导学生认识工匠精神。

“动手、动脑的一节课下来，学生加深对运河文化认识、认同的同时，形成正确的价值观。”扬州市教育局政治教研员王恒富介绍，作为运河原点城市，扬州近年来探索大中小学“运河思政”一体化建设、推行跨学科协同育人，深耕大运河文化蕴含的思政要素，开发出多个大运河思政研学路线与融合课程。

各大博物馆也成为青少年了解运河知识的“第二课堂”。南京博物院推出的《大运河与美好生活》项目，专门设置了运河城市镇江的田野调查，实地考察长江运河交汇处的谏壁船闸。无锡博物院的《悠悠古运河——大运河文化进校园》项目，以无锡“被运河穿城而过”的特殊地理特征为切入点，设计跨学科课程，要求学生在课后绘制京杭大运河无锡段的水系地图……

“将历史与现代生活联系起来，剥离学生对传统文化和古代文明的陌生和疏离感。让学生们在实践中更全面、深入、立体地了解大运河，运河之水方能真正‘流’进青少年心田。”江苏省教育厅相关负责人说。(新华社记者 蒋 芳 邱冰清)

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