原标题：天津大学以“师友计划”完善本科生培养体系

原本研究生专属的“一对一”导师制，现在本科生也可以享受了。日前，天津大学发布了《关于加强跨学院大类本科生思想政治工作的若干意见》，实施“师友计划”，在专业教师中选聘了730位师德师风高尚、教学科研能力和专业指导能力较强的教师担任“师友”导师，使学生全面客观地了解所学专业，“手把手”帮助学生解决实际困难，通过言传身教引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。天津大学2022级本科新生成为该项举措的首批受益者。

实现本科新生全覆盖

新学期开学，除了辅导员、班主任等“标配”外，天津大学新入学的本科生还拥有一名“师友”导师，该导师将从思想、学业、生活等多方面为学生提供全方位指导和帮助。相较于传统的辅导员、班主任，“师友计划”更加注重在专业兴趣及大类招生条件下对学生未来专业选择的指导，解决学生学业发展上的困扰。“师友计划”还帮助本科生尽早适应大学生活，做好大学四年生涯规划，树立远大志向。

据介绍，“师友计划”聘请专业教师担任“师友”导师，以学生宿舍为单位，每间宿舍选配1名“师友”导师，目前已实现天津大学4618名本科新生全覆盖。“学校从加强全校本科生思想政治工作角度出发，将‘师友计划’从最初跨学院大类本科新生的基础上，推广到了全体本科生。”天津大学学工部部长赵欣说。

“师友计划”中导师与学生建立亦师亦友的关系，与其他育人力量共同为新生扣好大学“第一粒扣子”。在天津大学2022级本科生“师友”导师培训会上，天津大学党委书记杨贤金为导师们亲自讲授“开学第一课”，希望导师们能够全面深入了解学生，潜移默化引导学生，形成育人合力，成为让学生想得起、信得过、找得到、靠得住的良师益友。

提供全方位指导帮助

“‘师友’导师不单在学业、思想等方面给予我指导，帮助我明确未来学业的发展方向，在生活上也给予了很多关心，让我感觉心里暖暖的。”天津大学2022级电气自动化与信息工程学院电气信息二班的张倩说。

“学校实施本科生大类招生培养以来，本科生的思政工作面临许多新课题、新挑战，这要求我们切实践行‘以学生发展为中心’的理念，坚持问题导向与目标导向相结合，增强本科生的思政工作力量，推进各育人队伍有效衔接。”赵欣介绍，本次选聘的“师友”导师，将在两年聘期内深入学生宿舍，与所带学生定期面对面交流，从思想引领、专业认知、学业指导、生涯规划、社会科创实践等角度，引导学生涵养家国情怀、锤炼品格。同时，导师们还需要把学生“扶上马，送一程”，在学生确定专业后，继续跟踪指导，为学生答疑解惑。

“作为一名教师，教书育人是本职，陪伴学生也是一件幸福快乐的事情，希望我能在接下来的时间里积极引导、帮助他们，享受与学生的共同成长！”天津大学建工学院“师友”导师张金凤说。

据悉，此次“师友计划”是天津大学全面落实立德树人根本任务，推进“三全育人”“五育并举”人才培养综合改革，有效应对本科生大类招生背景下人才培养工作的新形势与新挑战，是切实加强本科生思想政治工作，特别是提升跨学院大类本科生思想政治工作的精准度和针对性的有力举措。通过该计划的实施，将进一步增强天津大学本科生思想政治工作力量，充分发挥专业教师在教学科研、专业认知、学业帮扶、生涯规划等方面的育人功能，构建起辅导员、班主任、“师友”导师协同配合、优势互补的全员育人体系，不断完善通专融合、本研贯通的本科生人才培养体系。(本报记者 陈 曦 通 讯 员 刘延俊 陶 森)

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