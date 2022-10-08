王丹丹

“六合是一座有着悠久历史的美丽古城，古城又怎能少了桥呢？于是，这个假期我和爸爸妈妈开启了寻桥之旅。”新学期伊始，南京市金陵中学龙湖分校小学部六（9）班的王宗泽提交了一份作业，讲述了一家人探访六合桥文化的经过，简短又不乏思考。

作业设计更注重个性化、探究性，是南京市六合区“双减”政策下改革与创新的一个缩影。“双减”政策实施一年多来，当地在课堂教学上做乘法、在作业管理上做除法、在课后服务上做加法，打出了一套“乘除加”组合拳。

期末测评中，低年级学生采取“无纸笔考试”的方式。沈明摄

课堂教学做“乘”法

“老师，我可以做引导员，从我家到学校要经过三个红绿灯，还有一个公园……”在六合双语小学，孩子们正迫不及待地向老师介绍自己的上学路线。

以往教材中容易被忽略的“测定方向”动手实践课，被该校老师精心设计成了“校园路线引导员”活动，让学生成为主人翁。在描绘与设计路线过程中，学生既能认识方向名词，又能培养动手操作能力、提升合作意识。

在这项活动中，学生需要用综合与实践课观察记录的学习方法记录下位置，用美术课的眼光与手法去描绘平面图与路线，用数学课精简的语言方式绘制平面图，用语文课诗意的表达描述沿途的风景，再在科学老师的引导下学会利用生活中的物体或常识来辨别方向……

在双减政策下，一个以数学学科为主阵地、以综实、美术、语文、科学学科为载体的课堂活动由此形成，课堂形式和内容更加多样化，学生也在实践中提升了解决实际问题的能力。

除创新教学方法外，评价体系也是课堂教学改革的重点。

“数字大转盘”“喜逛购物街”……“双减”政策实施后的第一次期末考试，六合区实验小学精心设计“慧学趣学争魁星达标卡”，通过“夺星”的评价方式给予相应的称号或奖励。学校借助学生喜欢的游戏方式，将语文和数学融合、学习经验和生活经验融合，让学生在生活中学习，在实际应用中提升综合素养。游戏活动现场，孩子们兴奋不已，纷纷举手上台挑战。

“在期末测评中，低年级学生采取‘无纸笔考试’的方式，发现不同学生的特点，进行有针对性的教学。”六合区实验小学教导处主任项维芳表示，此次测评采用素养达标的方式，多维度评价学生的成长。在六合区教育局基础教育科副科长平静峰看来，通过丰富多彩的活动或竞赛来考核，既是学业的评价也是学生综合素质的展示。

“双减”减下去，课堂教学质量要增上来。一年来，六合区深化课堂教学改革，出台《改进课堂教学三年行动计划》，推行中小学课堂教学评价“五主张四指标”标准，实现课堂教学乘法加倍效应。

疫情期间小学生在家完成亲子视力作业。徐克勇摄

作业管理做“除”法

作业管理是推动“双减”工作落地见效的先手棋，如何科学合理布置作业？六合区在作业存量、总量上做除法，建立区级作业公示平台，学校按单元设计作业并公示，研训员定期进行检查评比和通报，提高作业品质、增加类型。

网课期间，北京东路小学棠城分校的学生每天晚饭后开始收拾客厅，拿出乒乓球拍，拉上父母一起颠球。这是学校的“三个5”亲子视力作业，即独立放松远眺5分钟、亲子健眼运动5分钟、睡前眼保健操5分钟。为缓解用眼疲劳，减少因居家学习使用电子产品造成的视力伤害，学校通过这份特殊的家庭作业，保护学生视力健康，同时以亲子互动形式融洽家庭氛围。

六合高级中学附属初级中学通过技术赋能，让作业设计更智慧。学校借助多学科平台，研发了智慧作业系统，通过大数据精准分析学生在作业中的典型错误，动态分析学生学情，及时生成每个学生专属的错题，同时免费为学生推送相应的矫正训练，针对重难点题型，还推送相应的微视频进行讲解。智慧作业的推送，实现了作业的分层布置，更加精准和个性化。

在减轻作业负担之后，如何有效建立学校和家庭之间联结的纽带？六合区在全区义务教育学校实施了“成长的印记”行动。

据了解，当地分别在小学和初中推出了《小学生快乐成长记》《初中生青春修炼手册》两本“手册”，记录学生每一天的学习和生活，涵盖了作业情况、手机管理、睡眠情况、课外阅读、家务劳动、体育锻炼、校外辅导、亲子沟通及家长和老师对孩子一天学习生活评价等方面情况，为学校、教师、家庭搭建一个及时调控学生作业量、落实各项管理要求的家校协作平台。

“双师课堂”中学生在练习书写。沈东波摄

课后服务做“加”法

“双减”中，最为明显的“减”，便是学科类校外培训机构数量大大缩减。截至目前，六合区27家学科类校外培训机构，14家注销，13家转型为非学科。

如何让学生学习更好地回归校园？当地在“减”学科类培训机构的同时，在校内适度“加餐”，让有高品质的校内课后服务做加法，促使‘双减’真正落地。

“妈妈，这是我给你做的扎染丝巾！”在成贤街小学龙池分校，接孩子放学的余女士收到了一条红蓝相间的丝巾，这是孩子在“小龙人社团”老师的带领下完成的。

据了解，该校将课后服务分为社团活动、作业辅导、集中托管三个模块，针对不同学生提供“个性化定制”。为了让孩子们在课后服务学到东西的同时，又不增添压力，学校以“七彩小龙人”特色评价体系为抓手，开设了快乐阅读、编手链、七巧板、啦啦操、染艺等131个不同层次的社团。

推动义务教育优质均衡发展是“双减”工作的一项重要内容。农村中小学是教育提质的短板所在，借助教育信息化平台将优质学校课程资源共享到农村薄弱学校，六合探索出了独具特色的新路子。

“你的字间架结构非常棒！”“你注意到了汉字的穿插！”在金牛湖中心小学，四年级的学生们在屏幕中主讲老师的引导下潜心练习书写。教室内，张成鸾老师悉心巡视指导，时不时进行着点评。游戏式的学习过程，让学生们的参与感大大增强，他们学得很认真，还不时轻声请教。

这是金牛湖中心小学引入的教育数字化产品——互动双师课后服务平台（人民智课）。今年上半年，六合区选择了金牛湖中心小学、程桥中心小学、竹镇民族小学等五所学校为“双师课堂”前期试点学校，获得了学生、老师、家长的一致认可。本学期，该课程已在全区38所小学中推广使用。

“‘双减’是一项系统工程，需要凝聚各方合力、多方联动，才能为学生搭建更广阔的舞台。”六合区委教育工委委员卢炜表示，一年来，学生作业负担进一步减轻，培训机构专项整治成效显著，全区学生和家长对校内减负提质满意度均在98%以上，接下来，六合将进一步贯彻落实“双减”政策，推进课程、教学、考试评价各个环节系列改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系。

(责编：孙竞、熊旭)