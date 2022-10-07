“喜迎二十大，地理永攀登！”10月4日早8点，北京市教委四级调研员、延庆区阜高营村“第一书记”范新栋就带领着首都师范大学环境资源与旅游学院2021级地理科学专业师生走进北京市延庆区大榆树镇阜高营村，开启为期一天的主题教育活动。作为该校“第一班主任”的北京市委教育工委副书记李奕，早早在村口等候同学们的到来。

首都高校师生进入京郊农村

记者了解到，今年国庆期间，北京市委教育工委、市教委围绕“喜迎二十大 奋进新时代”主题组织了一系列实践活动，在落实好常态化疫情防控要求基础上，进一步丰富高校学生国庆假期在京、在校期间的精神文化生活，进一步强化劳动教育、上好新时代“大思政课”，引导学生主动融入首都经济社会发展，营造喜迎党的二十大胜利召开的热烈氛围。

“第一书记”“第一班主任”带队调研

北京市教委从2016年开始向区县派驻“第一书记”。北京市教委政策与法制工作处四级调研员范新栋作为市教委派出的第三批“第一书记”，进驻北京市延庆区大榆树镇阜高营村开展工作。范新栋介绍，阜高营村人口共有626人，土地面积3600亩。由于村内无特色产业、无企业等原因，导致该村劳动人口流失，集体年收入不足10万，面临着经济薄弱和发展无后劲的困境。“阜高营村是个‘状元摇篮’，村里三百多户人，先后培养出了一百多个大学生。近年来，我们倡导大学生反哺家乡，为家乡发展贡献力量。这次邀请首师大的老师和同学们进村考察，也是希望他们也能有所收获，帮助我们一起为振兴乡村贡献新想法。”范新栋说。

首都高校师生在调研中

“同学们进村后，除了从地理专业的角度，关注阜高营村的气候、地貌，还对村里的哪些方面留下了深刻的印象？”国庆到来之前，北京市委教育工委副书记李奕与十余位优秀教育工作者一起，受聘为首都师范大学的首批“第一班主任”。作为具有首都特色的北京高校思政育人工作新品牌，“第一班主任”要通过参加主题班会、讲授“大思政课”、开设专题讲座、面对面谈心谈话等多种形式与学生交流，进行思想引领。此次由“第一书记”带领大学生进村调研的主题教育活动，正是由李奕发起和设计的。调研活动开始前，李奕就抛出一连串问题：“大家一定都注意到了，村里的路非常平整，不少人家建起二层小楼，居住条件甚至比城里还好。乡村振兴到底需要振兴什么？我希望同学们今天带着思考去发现‘真问题’，带着专业知识去思考如何解决‘真问题’。”

李奕告诉记者，此次主题教育活动不同于地理专业学生以往开展的野外考察，在出行之前，就依据“红色印记”“乡村振兴”“乡村产业布局”和“乡村发展规划”四个专题方向，安排学生分组开展行前资料搜集。主题教育活动中，要求学生们要通过深入基层调研，充分了解当地风土人情，从专业角度开展调研实践和学习活动，在主动发现和解决问题的过程中，创新自己的“资源观”和“环境观”，了解乡村振兴的重要意义。

为了帮助师生们了解延庆区情和阜高营村村情，阜高营村村党支书记路凤山、和第一书记范新栋详细介绍了该村的红色历史和发展状况，延庆五中地理正高级教师郭立霞则从专业角度介绍了延庆区的地理特征。

首都大学生融入乡村思考“真问题”

调研开始后，大学生们在首师大地理、旅游等专业教师的带领下，分组进村走访。“红色印记”组看望了90多岁的曹东莲奶奶，曹奶奶带领同学们歌唱《没有共产党就没有新中国》和《东方红》，坐在炕上聊起村里的红色历史。“乡村振兴”组拜访两户“大学生之家”，调研乡村发展现状和京郊农村家庭存在的问题。“乡村产业布局”组考察了当地黄芩茶产业点，重点围绕新时代农村产业布局和产业开发等问题开展调研。“乡村发展规划”组对村周边地形地貌、农田林地土质资源进行调研，到当地牡丹园景区了解平北梯田式种植特点，对乡村文旅规划提出建议。

“红色印记”组看望曹东莲奶奶

正值国庆假期和重阳佳节，全体师生跟随村里80岁高龄的张振爷爷一同登顶村边的玉皇山，不仅感受了中华优秀传统文化中的“重阳登高”，更在登山途中践行尊老敬老的传统美德。随队的专业教师们还在沿途为学生们讲解地形地貌，以及野外考察等专业知识。

走进乡村，融入乡村，带给了师生们不一样的体验。一位同学告诉记者：“来之前我们想了很多，但是到了村里之后，才发现自己想的远远不够。今天是一次宝贵的实习经验，回到学校后，我们还要围绕黄芩产业和市场做深入的研究。”在首师大资源环境与旅游学院教师姚长宏看来，这样的教育活动为学生与乡村之间提供了良好的互动机会。“阜高营村有着深厚的红色历史和特色产业，具备旅游开发的基础。我是旅游管理专业的教师，下一步我也想把旅游管理专业的学生带来，更深入地开展调研和服务乡村振兴。”

首都高校师生与村民们交谈

首师大资源环境与旅游学院党委书记常华认为，让大学生走到首都经济社会一线开展实践活动，是高校践行立德树人根本任务的有效方式。“利用国庆期间来到京郊农村开展实践活动，把专业教育与思想教育结合，这样的主题教育活动不仅让同学们在实践中得到专业知识的实际体验，也感受到了京郊农村的巨大变化，发现了乡村发展中存在的问题。我们希望引导学生发挥专业优势，为乡村振兴贡献出他们这代人的思考和探索。”（郝孟佳、常悦）

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