原标题：“中国学生”谈诺贝尔奖得主沙普利斯：他很牛，却很谦虚

“他(导师沙普利斯)很牛，却很谦虚，总是说自己不知道什么，不说自己知道什么，人非常谦和。”四年前接受中新社记者专访时，“中国学生”董佳家曾这么评价自己的导师——诺贝尔奖得主卡尔·巴里·沙普利斯(K. Barry Sharpless)。

四年后，说起二摘诺奖的导师，挂在董佳家嘴边的还是这个词——谦虚。

北京时间10月5日下午，瑞典皇家科学院宣布，将2022年诺贝尔化学奖授予美国科学家卡罗琳·贝尔托齐、卡尔·巴里·沙普利斯和丹麦科学家莫滕·梅尔达尔，以表彰他们在发展点击化学和生物正交化学方面的贡献。81岁的沙普利斯时隔21年再摘诺奖，成为第五位两次获得诺贝尔奖的人。

董佳家北京时间6日凌晨与在美国的沙普利斯视频通话时感觉导师很平静，跟平常没什么区别。

“诺奖导师”身上又多了一个“诺奖”，作为学生，董佳家在接受中新社记者采访时开玩笑说，“这真是我人生的‘悲剧’，别人还有机会超越导师，我可能永远没机会了。”

董佳家在美国斯克里普斯研究所的沙普利斯教授实验室待了6年，2015年回到中国，成为中国科学院上海有机化学研究所的一名研究员，2022年转到上海交通大学成为该校转化医学研究院的一名长聘教授。

导师一直鼓励董佳家超越他(导师)。“他很谦虚，常说自己没想到的也很多。”董佳家说。

2019年，董佳家作为通讯作者的一篇论文入选了当年Nature(《自然》)十大杰出论文，该论文揭示双击即可合成用于药物发现的化学库。

“他(导师沙普利斯)没想到，不然他就自己去做了。他很开心(我有了新发现)，推动我一起发表了这篇文章。”董佳家说。

当记者问董佳家，导师沙普利斯二度摘得诺奖后是否有下一个目标？董佳家反驳说，科研是没有目标的，它是一个寻找的过程，“科研一旦确定(具体)方向，基本就是‘死’去了。科学就是非常有‘讽刺意味’的一个东西，你学习的是你想知道的，但你做的是你根本不知道或者还不知道的，正因这样才有意义。”

每年的诺奖盛事在引人瞩目之外，也让人期盼中国科学家何时能在“诺奖舞台”崛起。董佳家说，我们国家原来比较注重培养技术工作者，这是成功的，现在随着国家发展及国内外形势的变化，我们也着急如何有更多重磅原创性科研成果、诺奖级科学家，“我个人觉得这个不能太着急，给中国多一点时间、多一点耐心，其实我们有很多聪明的、有能力的年轻人，他们需要运气，也需要更鼓励原创的科研评价体系。”

Serendipity，翻译成中文，大意是“意外发现新事物”。董佳家说，这是沙普利斯教他的词，“serendipity与creative discovery(创造性的发现)是孪生兄弟。”

“专注力和好奇心，他(导师)同时都有，他一直在寻找让自己兴奋的新东西。”董佳家说。

2001年，沙普利斯凭借着在手性催化氧化反应领域所取得的成就，与另外两位科学家共同获得诺贝尔化学奖。但在颁奖典礼上，他却讲起跟当时得奖没有关系的“点击化学”。

他曾经告诉媒体：“我那些行不通的想法总是可以激发出更多的创意，失败一词已经从我的精神词典里删除了。如果说，我比大多数化学家有更多意外的发现，那是因为我会尝试一切可以做的事情。”

董佳家说从事科学的人，诚如导师沙普利斯所说的，需要拥抱“不确定性”，而且要非常享受这个探知的过程。

他至今留着那张导师赠予的剪报——一篇“六角恐龙”的报道，“真的有这种生物，它看上去有六只耳朵，我用它来提醒自己：世界上什么奇怪的事情都有。”(中新社记者 郑莹莹)

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