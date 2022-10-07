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华中科技大学举办庆祝建校70周年大会

2022年10月07日07:34 | 来源：中国新闻网
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原标题：华中科技大学举办庆祝建校70周年大会

　　庆祝华中科技大学建校70周年大会在武汉召开　张畅　摄

　　庆祝华中科技大学建校70周年大会6日在武汉召开，国内高校代表、海外高校代表、校友代表、教师代表、学生代表等相聚线上线下，共庆华中科技大学七十华诞。

　　华中科技大学是教育部直属重点综合性大学，是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一，是首批“双一流”建设高校。建校70年来，该校培养了70余万各类人才，涌现出以“人民英雄”“时代楷模”、国家最高科技奖获得者为代表的一大批杰出校友，建设了一批国家重大科研基地，产出一批高水平科研成果，特别在光电信息领域实现一系列突破。

　　庆祝华中科技大学建校70周年大会在武汉召开 张畅 摄

　　庆祝大会上，华中科技大学校长、中国工程院院士尤政回顾了该校70年的奋斗历程，总结了70年的宝贵经验。他表示，站在新的历史起点，学校将在坚持立德树人中答好教育根本之问，将在坚持科技自立自强中担好创新驱动之责，将在坚持对外开放中走好海纳百川之路。

　　该校1986届校友、湖北省卫健委副主任张定宇在视频致辞中表示，母校明德厚学、求是创新的校训，激励他在医者道路上坚定前行。他寄语学弟学妹，要秉承校训精神，在攀登知识高峰中追求卓越，在真刀真枪实干中成就一番事业，不负韶华，不负时代。

　　庆祝华中科技大学建校70周年大会现场 张畅 摄

　　德国亚琛工业大学校长乌尔里希·吕迪格在视频致辞中表示，华中科技大学的优势学科包括医学、公共卫生、机械工程、光学和医疗技术等，两校在这些领域有着巨大的合作潜力。当前，在新冠疫情导致人员往来受限情况下，两校依然保持着思想和合作倡议的交流，两校间的伙伴友谊仍然紧密。(记者 马芙蓉)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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