原标题：中国高等教育学会辅导员工作研究分会换届大会召开

中国高等教育学会辅导员工作研究分会换届大会9月22日以视频会议方式召开。教育部党组成员、副部长翁铁慧出席会议并讲话。

翁铁慧指出，近年来，辅导员工作研究分会围绕中心、服务大局，有力支撑高校辅导员队伍建设更加制度化规范化，大力支持高校辅导员队伍提升素质能力，为高校辅导员选树了一批优秀典型，在全国高校产生了很大影响力。

翁铁慧强调，立足新时代新征程，高校思政工作要实现高质量发展，就必须以高质量的辅导员队伍作为重要支撑，希望研究分会更好服务全国高校辅导员提高素养、健康成长，引领高校辅导员提升政治素养，帮助高校辅导员提升业务素养，加强对高校辅导员队伍的关爱激励；希望分会更好服务高校辅导员队伍建设高质量发展，大力加强对高校辅导员队伍自身的深层次研究，为高校辅导员队伍建设科学管理提供全方位决策咨询；希望分会更加强化自身建设，完善建章立制、强化沟通联络、提升工作成效，为推动高校辅导员队伍建设作出新的更大贡献。

中国高等教育学会副会长管培俊出席会议并致辞，辅导员工作研究分会第二届理事会理事长、山东大学原党委书记李守信作工作报告。会议选举产生了第三届理事会，山东大学党委书记郭新立当选为理事长。

高校辅导员队伍能力提升大数据赋能平台在本次会议上正式启动上线，该平台将努力实现高校辅导员队伍建设大数据分析及精准画像，为全国广大高校辅导员提供学习实训资源，着力打造成为面向全体辅导员的高端培训基地、服务一线智囊、交流互鉴平台、自我提升中心、发展研究引擎。教育部思想政治工作司、中国高等教育学会、山东省教育厅有关负责同志，全国345家会员高校的代表参加会议。

(责编：李依环、孙竞)