近日，随着“戏曲与非遗”工作坊暑期学校的最后一课《闽南当代神庙剧场的调查与思考》在掌声中落下帷幕，厦门大学2021级戏剧与影视学专业研究生贺贝颖加结束了暑期的全部课程。在这个暑期，他带着一个任务参加了学习，那就是记录、思考、研究“如何保护与传承中华优秀传统文化”。这个暑期的学习让贺贝颖加感觉收获满满。

近年来，厦门大学紧紧围绕立德树人根本任务，主动策划、多措并举，推进“第一课堂”和“第二课堂”有机融合，坚持开展、打造一系列底蕴深厚、形式丰富、涵育人心的传统文化展示体验活动和校园品牌项目，并依托数字信息技术和新媒体平台，引导学生在生动活泼的情景体验中，理解中华优秀传统文化的深刻内涵及时代意义，让优秀传统文化在校园中热烈绽放。

聚焦课堂：“传统文化+”课程育人

不久前，300余名来自国内外20余所知名高校的青年学子汇聚云端，以线上线下相结合的形式，同上一门暑期大课。歌仔戏、梨园戏、高甲戏、越剧、梅林戏等首批国家级非物质文化遗产项目被一一搬上课堂，非遗剧种传承人、国家级演员、知名学者研究员、资深从业者等“老师”走上讲台，既有戏剧理论知识的普及，更有沉浸式的互动体验。“只有获得更多年轻人的关注，古老的非遗艺术才能在当代社会焕发生机和活力，才会走得更稳、更远。”本次暑期学校召集人杨惠玲教授说。

2021年成立的厦大美育与通识教育中心，统筹校内外资源和力量，不断强化课堂主渠道作用，通过着力打造的“名师+金课+优教材”授课模式，把好学术指导关，卡牢课程质量关，强化育人效能关，推出一批涵盖古典舞蹈、民族器乐、节庆习俗、华夏文明传播、国学典籍等一流传统文化课程，成了学子们“竞逐”的热门课。

在做实传统第一课堂的同时，厦大还坚持将知识从课内引向课外实践，以文艺剧目、展览展示、学生社团、社会实践等为着力点，普及跨学科知识，让青年学子在实践中感知、赓续中华文脉，打造具有地方特色、厦大特点的美育第二课堂，如全校师生每日“打卡”的课间操八段锦。

“学校始终坚持弘扬中华优秀传统文化，完善‘传统文化+’课程育人机制，把注重理论学习的第一课堂和注重实践操作的第二课堂有机融合，形成‘课程教学、实践活动、校园文化、协同育人’多措并举的新时代美育工作新格局。”该校副校长、美育与通识教育中心主任周大旺说。

注重实践：触摸传统文化脉搏

“高雅艺术进校园”“一校一院一品”“中国日文化节”……近年来，厦门大学坚持价值引领和文化传承相融合，在传承中华优秀传统文化中厚植师生爱国情怀。

“大家看呀，咱们的葡萄皮薄、籽小、果肉紧实，它还有个好听的名字——碧玉皇后。”盛夏的宁夏吴忠市白寺滩村，在绿意盎然的葡萄长廊下，一场热火朝天、别开生面的“带货”直播正在进行中，被称作“碧玉皇后”的非物质文化遗产大青葡萄是荧屏的主角，满腹才情的“导播”是厦门大学“白鹭衔珠”实践队队员。聆听非遗传承人张宏国讲述大青葡萄种植技艺的革新与传承，与种植户畅谈“农业+非遗文化创新研究”如何助力乡村振兴，调研西部乡村非物质文化遗产推广的新路子，实践队把青春的汗水挥洒在孕育希望的土地上，用专业知识为乡村发展引擎注入青春动力。

每年暑期，厦大都要组织70余支“传统文化+”主题实践队奔赴各地，用脚步丈量祖国大地，触摸传统文化脉搏。

智能推动：让传统文化更新潮

三年前，全国首个掌中木偶机器人惊艳亮相。借助互动新媒体艺术，人与机器表演相得益彰的“指上功夫”引发关注。而这场“非遗+科技”跨界的成功源于厦大与晋江市掌中木偶艺术保护传承中心的一次合作。

“掌中木偶机器人是以机械臂、机械手指模拟木偶演员的手臂及指部动作，并利用人工智能技术，让木偶机器人学习木偶演员的表演模式。交互技术融入闽南味十足的表演中，达到提升效果，它不再是我们小时候看到的简单木偶戏。”厦大电影学院副教授佘莹莹带领数字媒体技术和艺术专业的学生，组建掌中木偶机器人新媒体互动研发团队，从年轻人的视角去表达和展示传统文化，借助现代科技力量让非遗传承破圈推广，以交叉学科协作助力活态传承。

“现存的可体验、消失的可还原、损坏的可修复、未来的可创造，这是数字技术赋能传统文化保护的优势所在。”厦门大学“闽台非遗文化数字化保护与智能处理文化和旅游部重点实验室”打造跨学科交叉科研团队，探索数字传媒、数字文旅、数字教育，致力于用数字化技术为传统文化建立数字记忆档案。

如何让传统文化更新潮、更鲜活、更有趣，厦大人一直在路上。在今日的厦大校园，不仅能欣赏、制作涵盖动漫、海报、游戏、纪录片、动态绘画等在内的传统文化主题数字作品，还能相聚荧屏，“云”观展览，共度传统佳节，近距离观看非遗剧种进校园演出，参与传统健身“云竞赛”。“创新利用具有历史传承价值的传统文化标识和元素，深化以非物质文化遗产为主题的艺术创作文化内涵，厦大师生致力做传统文化的继承者、弘扬者。”厦大党委副书记徐进功说。

（记者 马跃华 通讯员 王志鹏）

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