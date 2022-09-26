编者按：百年大计，教育为本。在北京师范大学建校120周年和第三十八个教师节来临之际，习近平总书记给该校“优师计划”师范生回信，对青年学子提出殷切期望。连日来，习近平总书记重要回信在北师大师生中引发热烈反响，也给全国师范生乃至整个教育界带来巨大鼓舞。我们邀请北师大师生代表讲述学习总书记重要回信的心声感怀，并结合亲历，畅叙“努力成为党和人民满意的‘四有’好老师”的不懈追求与坚定志向。

【一线讲述·教师感言】

这是对师范教育和人民教师的关爱

讲述人：北京师范大学资深教授 林崇德

习近平总书记给我校“优师计划”师范生回信，让我十分激动。作为一名接受过5年师范教育，曾经在基础教育战线工作过13年，如今又在师范高校工作了44年的老教师，我深深体会到以习近平同志为核心的党中央对北师大的关爱、对师范教育的关爱、对人民教师的关爱。

1960年，受上海中学班主任的影响，我把高考的全部志愿都填报了师范，并以优异成绩考上第一志愿——北京师范大学首届心理专业。五年本科学习，让我接受了规范的师范教育，使我立志忠诚于党的教育事业、当一名好教师。

1965年我大学毕业时，心理专业学生不能对口分配，我先后到北京朝阳区两所基础薄弱校从教，做班主任、教课、当校办厂长、主持教育教学工作，培养了一批优秀学生。

伴着改革开放春风，北师大重新兴办心理学专业，把我调了回来。我按党的教育方针要求，在心理学研究中国化的过程中，始终以高标准要求自己。尤其在师范教育中，我把心理学看作培养师范生心灵的重要内容，力求让他们走出北师大时，具备构建教师与学生之间心灵桥梁的能力。

这些经历，让我在听到总书记对“优师计划”师范生的勉励时，共鸣强烈！

师范教育，传递给学生的不仅是文化知识、教学技巧，还有师德师风。“学为人师、行为世范”既是北师大的校训，又是师范教育中培养师德师风的总纲领。我在多年培养学生的过程中，提出了“培养出超越自己、值得自己崇拜的学生”的教育理念。我会认真贯彻总书记在回信中对师范教育和“优师计划”的重要指示精神，在有生之年，为我国师范教育献出一份余热。

为祖国最需要的地方培养好老师

讲述人：北京师范大学校长助理、未来教育学院院长 郑国民

作为一名从事中小学教师培养工作的教师，看到习近平总书记给我校“优师计划”师范生的回信，我无比激动，思绪一下子回到了2014年教师节前。

那是在北师大教九楼一间教室，当时我正在和来自贵州的50位小学骨干语文教师进行研讨，习近平总书记走进教室，和他们交谈、对他们提出勉励。2015年教师节前夕，习近平总书记还给“国培计划”（2014）北师大贵州研修班全体参训教师回信，勉励他们“努力做教育改革的奋进者、教育扶贫的先行者、学生成长的引导者”。

为培养更多师范生，特别是加强中西部地区教师培养工作，2019年我校在珠海校区开始建设未来教育学院、乐育书院、弘文书院，探索与卓越教师目标相适应的“学院+书院”协同育人模式。我非常幸运地参与了这项工作。2020年我校首设“志远计划”，为当时尚未摘帽的52个贫困县定向培养语文、英语、数学教师。在此基础上，从2021年开始与其他师范院校一同实施“优师计划”，致力于为832个脱贫县和中西部陆地边境县培养和输送高水平教师，改善中西部欠发达地区中小学教师队伍质量。

未来教育学院承担着本科公费师范生、“志远计划”和“优师计划”学生以及教育专业硕士生博士生培养工作。学院与书院协同合作，努力造就一批具有远大的教育理想与情怀、持续的学习兴趣与动力、宽厚的学科基础、优异的交流合作与领导力、开阔的国际视野与竞争力、勇于面对变革并大胆探索的创新型卓越教师。

在本科师范生培养方面，我们积极探索改革教师教育课程。比如，充分发挥我校在语数英、理化生、史地政等学科的优势，同时，从大一起开设“名师名校长引领”“智慧课堂教学实验”等课程。从入学到毕业，每位本科师范生都有两位导师——中小学一线教育教学名师和我校教师，共同指导其专业发展和教育教学实践。

作为师范生的必修课，每位学生都要到脱贫县进行教育实践和调研。今年暑假，1000多名学生奔赴脱贫县调查我国基础教育现实，增强从教信念和责任担当。另外，“教育领导力”“项目式学习”等课程，注重培养学生团队合作能力，使其未来不仅能做好本职工作，还能带动一个学校、一片区域的教育教学改革，成为基础教育改革的“领头雁”。

他们望向家乡的明眸激励着我

讲述人：北京师范大学未来教育学院青年教师 张舒

2020年6月，我从北京师范大学数学科学学院博士毕业，在北师大珠海校区开启了新的人生篇章。

2021年春，我承担师范生专业课《教学观摩与研讨》。课堂上，学生们观看特级教师教学视频，讨论教学中的设计和方法，在学生和教师的角色之间反复转换，从而更好地理解“以学生为中心”的真谛；他们模仿、尝试、自己设计授课，互相讨论、反思教学。课下，他们常常问我，“老师，到底如何才能把学生教好”“如果学生讨厌数学怎么办”……不满20岁的他们，对成为一名老师充满好奇和期待。

转眼间，经历了暑期教学实践回到课堂，“小老师们”有了更多体会。他们告诉我：“将来我想设计一些新课程，把不同学科的知识融合在一起，让学生学得更立体”……

看着他们从小心翼翼地走上讲台，到落落大方地提出教学理念、展示教学才能，我深刻感受到：我是他们的老师，他们更是我的“老师”。他们的每一步成长，就是我的成长。他们那望向家乡的明眸、“为未来创造更好教育”的信念、成为卓越教师的追求，都在不断激励我勤学慎思。

十年树木，百年树人。在北师大“红色师范”优良传统的浸润下，我们将奏响新时代师范人的最强音！

校训让我内心笃定、目标清晰

讲述人：北京师范大学2011届公费师范生、青海省海北州刚察县寄宿制民族初级中学教学副校长 王明

母校建校120周年当天，我早早守在电脑旁，想再看一看校训碑、教九楼、图书馆、敬文讲堂，追忆读书时或风趣幽默、或深邃博学、或严格方正的先生们……

当听到习近平总书记给母校“优师计划”师范生回信时，心中涌动的那团火让我激动不已。2007年我跨入北师大，成为首届公费师范生；2011年，我回到大湖北岸，站上三尺讲台。现在，我从总书记的回信中，进一步明晰了作为新时代中小学教师的方向与使命。

母校为国家培养了一大批优秀教师，“学为人师、行为世范”的校训激励着一代代师范人不忘初心、牢记使命。从教11年来，我积极参加校内外听课、培训活动，大量查阅资料，反复修改教案……季节交替时，我准备板蓝根、感冒冲剂，提醒每个学生预防流感；临近中考，我为毕业生发放考试套装，加油助威；不论路途远近，我按时家访始终如一……11年来，我经历了青涩紧张和手足无措，但始终没有忘记初心与使命，获得了学生和家长的认可。

遥望苍苍瓦颜山、绿绿沙柳河，我心中的目标清晰笃定——我是刚察草原的孩子，我会继续秉持“学为人师、行为世范”的校训，努力成为党和人民满意的“四有”好老师，为国家教育事业贡献力量。

【一线讲述·学子心声】

坚定返乡从教的师范梦想

讲述人：北京师范大学“优师计划”物理学专业定向就业师范生 杨皓博

收到习近平总书记的回信，我心中万分激动，更加坚定了一直以来返乡从教的师范梦想。

我来自四川大巴山里的一个小镇。初中时，父母把我送到四川绵阳读书。正是这一段跨地区的求学经历，让我深刻体会到了家乡和绵阳基础教育的差距，也让我萌发了长大后返乡从教的理想。于是，去年六月我报考了北师大“优师计划”。

今年暑期，我有幸成为一名寻访者，从北师大珠海校区来到北京，拜访教育学家顾明远先生。先生知道我是“优师计划”学生后，对我讲起当年他从苏联留学归来到北师大附中任教的经历。我心生感佩：那个年代留学归国，还能潜心在中学服务数年，这是一种多么强烈的教育情怀啊。

在录制授课场景时，顾先生原本只需上一小节课程，但93岁高龄的他坚持给我们上了一堂完整的课。先生在黑板上写道：“没有爱就没有教育，没有兴趣就没有学习。教书育人在细微处，学生成长在活动中。”这是顾先生践行一生的教育信条，将激励我不断努力，成为一名真正的师者。

作为一个从大山里走出来的孩子，我深知教育对一个人、一个家庭、一个地区的重要性。作为未来的人民教师，我会脚踏实地、刻苦学习，不负总书记殷切嘱托，不负学校悉心培养，学成之后返乡从教，努力做党和人民满意的“四有”好老师。

点燃学生对真善美的向往

讲述人：北京师范大学“优师计划”生物科学专业定向就业师范生 张然

我来自新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州。初中时，班主任江老师对我影响很大。当时，班里有些同学英语基础薄弱，江老师每个周末都会利用休息时间为他们进行辅导。在她的努力下，全班英语成绩有了明显提升。让我更加感佩的是，作为一名共产党员，江老师是响应国家号召，从武汉来到祖国西北的。我们这些土生土长的孩子更要反哺这块土地。于是，报志愿时，我选择了“优师计划”，决心成为一名像江老师一样的好老师。

在北京师范大学珠海校区这一年的学习生活中，我收获了很多，也更明晰未来的从教之路。让我印象深刻的是上学期的教师素养英语课。这节课要求期末时每人用5分钟讲授自己学科的一个知识点。尽管我已准备很长时间，可在讲述中还是磕磕巴巴，紧张得前言不搭后语。可见，上好一堂课是件多么不容易的事啊！尽管我离合格的教师还有很大距离，但我坚信，在老师们的帮助带动下，我一定会不断完善自我，向一名优秀教师的水准靠近。

我希望毕业回到家乡，用自己的学识、阅历、经验点燃学生对真善美的向往，为新时代教育事业贡献力量。我也想向家乡的学弟学妹们推介“优师计划”，希望更多有志于从教的同学加入我们，教书育人，托举祖国更加光明灿烂的未来。

(责编：孙竞、李依环)