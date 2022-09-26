新华社深圳9月24日电 （记者梁希之）一场以“双城连心 双创筑梦”为主题的深港青年主题日活动，23日在深圳前海合作区举行。活动通过深圳对港政策展览、创业产品市集、香港青年创新创业项目主题分享等环节，促进湾区创业青年交流，助力湾区建设。

在创业产品市集里，记者看到现场展示了部分深港澳青年的创业项目，咖啡、香氛、文创、龙狮……从独具特色的生活日常小物到底蕴深厚的非物质文化遗产，这些产品体现湾区青创者的创新精神和传承精神。

香港青年曾海平在自己的展台上放了一对传统的醒狮，吸引了不少关注。他创办了万青麒狮体育总会，希望能够发扬传承醒狮文化。他说：“香港青年来深圳大湾区创业是有补贴的，政府有扶持，一些青年会和孵化平台也给创业青年提供发展平台。”

香港艺术家宋为弄带来了她创作的环保摄影万花筒、3D相片FOTOMO，以及部分文创生活产品，她的作品打破传统相片的平面限制，把日常生活物品变成相片分享平台，将艺术融入生活。她觉得大湾区的市场比较大，有很好的创业氛围，希望未来能够继续打造自己的品牌，带来更好的文创产品。

当天的活动还包括双城双创主题分享环节，主办方和创业者代表通过分享深港澳青年创业政策和项目，帮助青创者更好地立足深港澳三地，了解企业的发展之路，助力深港融合、湾区建设。

本次活动主办方代表、全球知名高校南山校友联盟执行秘书长林丽霞表示，主要围绕在深创业的香港青年对政策不了解、人脉资源缺乏等问题策划的这场活动，希望帮助他们互通信息、深度交流、品牌展示，促进两地青年思维碰撞、互帮互助。

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