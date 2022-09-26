本报记者 史自强

图①：9月7日，保定二十六中的学生在练习颠球。

张 洁摄（影像中国）

图②：9月7日，保定七中的学生在进行赛艇训练。

冯 傲摄（影像中国）

图③：入选竞秀区小学生冰球队的孩子在训练中。

李 明摄（影像中国）

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一个区，培养出郭晶晶、钱红等12名奥运冠军和世界冠军、14名亚洲冠军、23名国家级运动健将、150余名国家一级运动员，秘诀何在？加强学校体育工作，构建训练、成长、赛事体系，以体教融合助好苗子茁壮成长，是河北省保定市竞秀区给出的答案。

9月初，走进河北省保定市竞秀区的各中小学，篮球、足球、轮滑、田径、羽毛球等体育项目训练开展得有声有色。孩子们学会运动技能，享受运动乐趣，还能在各级校园赛事中大显身手。

“从我们的校园里，走出过世界冠军！”竞秀区教育和体育局党组书记、局长方志红说，2021年举办的第三十二届夏季奥运会，中国体育代表团4名选手庞伟、王涵、李冰洁、张一璠，共取得4金1银2铜，他们都来自竞秀，均就读过该区的中小学。据统计，竞秀的校园，走出了郭晶晶、钱红等12名奥运冠军和世界冠军、14名亚洲冠军、23名国家级运动健将、150余名国家一级运动员。

仅仅一个区，如何培养出这么多体育健将？“加强学校体育，构建三大体系，推进体教融合，是成功秘诀！”跟随方志红的指引，记者走进这个“冠军的摇篮”。

创新训练体系，实现“一校一品”变“一校多品”

天鹅小学三年级八班的45名同学穿戴好头盔、护具、轮滑鞋……正跟着保定猎隼轮滑滑冰俱乐部教练孟鹏雁进行训练。

这是全市首个建成标准200米环形轮滑、速滑训练（比赛）场地的学校。校长崔洪宇介绍，2008年起，学校就将轮滑列为校本课程；2014年，学校与社会体育俱乐部达成合作，轮滑课又上新台阶；2016年，市体育局命名“保定市轮滑（速滑）项目训练基地”。

“学生可以享受俱乐部的专业师资，学校也顺势成立初级速度轮滑和滑冰社团，训练实现了常规化和定期化。”崔洪宇说，2018年起，学校在一年级开设轮滑特色班，实现了专业训练和普及训练的结合。近两年，学校向保定市轮滑滑冰队输送队员40人以上。

“竞秀区的体教融合工作，正是起源于学校体育特色班的出现，发展于体育传统校和特色校的建立，壮大于学校和社会俱乐部的合作。”区教体局副局长郭丽颖说，区内30所中小学和幼儿园，迄今已有24所与40家社会俱乐部实现合作。

如今，竞秀区在各校各有特色的基础上，还通过校际联合，实现了资源共享、整体提升。

竞秀区沈庄小学、前进小学等学校位于主城区，想开展足球项目训练，却受困于场地不足。邻近新建的九年一贯制学校——新秀学校拥有标准足球场。根据竞秀区的体育资源共享制度，新秀学校免费敞开足球场、游泳馆和篮球馆的大门，校长张国栋说，“多校分时段共用，也提升了场馆的整体利用率。”

“通过校际联合，让每所学校的特色项目得以拓展，实现从‘一校一品’到‘一校多品’。”郭丽颖说。目前，竞秀区辖区内已挂牌8所“保定市体育资源共享中心校”，与13所体育资源相对匮乏的学校，实现场地、师资、竞赛、教学等多方面、全方位资源共享。

搭建成长体系，从小学到中学“青训不断档”

“传球！继续！集中注意！”在全国首批校园足球特色学校——保定二十六中的球场上，校足球队队员们跟随教练指示，跑得起劲。“每次踢足球，就是我最快乐的时候！”13岁的小伙子王子奇刚上初二，带球、停球、拦截等技术动作颇为老练，得到了教练表扬。

王子奇以前就读于竞秀区足球特色学校保定市风帆学校，小学三年级就开始接受足球训练。“最初只是想让孩子锻炼身体，没想到培养出了兴趣”，王子奇的母亲张黎丽说，“上了初中，训练没有断，技术也逐步提升，让孩子和我们都有了继续练下去的信心。”

近年来，竞秀区着力推进体教融合，中学与小学都实现“一校多品”，如保定二十六中的足球、篮球、田径，保定七中的橄榄球、游泳、羽毛球……能进行体育项目匹配的中学明显增加，孩子们升学后继续训练更容易了。

在此基础上，竞秀区还将6所体教融合开展成效较好的中小学列为“新型体校”。保定二十六中、保定七中分别加挂了竞秀区球类运动学校、竞秀区体育运动学校的牌子。

“根据市里规定，体校在招收专项突出的学生时，可以额外给予一定名额，目的是保证孩子训练的连续性。”郭丽颖说。到了高中阶段，针对有体育特长的学生，各校自主招生情况也在改善。“无论是招生时涉及的训练项目范围，还是招生的名额，与5年前比，都有明显增加。”保定七中副校长齐丽丽说。

目前，竞秀区已建立起小、初、高各学段“一条龙式”的人才培养链条，让学生从小学到高中都有学校可选、有项目可练，青训更加系统化、科学化。

完善赛事体系，分学段跨区域组织比赛活动

一声哨响，孩子们利落地跃入泳池，摆动双臂、奋力蹬腿，铆足劲向前游动……秋季学期伊始，乐凯小学二年级三班组织了一场50米蛙泳班内对抗赛。

经过两轮角逐，8名同学脱颖而出，将代表班级参加10月举行的全校游泳比赛。

“针对不同项目，学校每个星期都会组织各班举行对抗赛，先是班内竞争，再到校内比拼。”乐凯小学校长马福平说，“佼佼者还能再进入更高层级的赛事。”比如学校三年级学生胡锦霓，就通过层层选拔，于8月参加了全省青少年游泳锦标赛，在女子9岁以下组4×50米自由泳预赛中获得第一名，现正在衡水市集训，准备接下来的决赛。

在充分尊重学生个性发展和意愿的基础上，系统性地举办赛事活动，从而搭建赛事体系，成为竞秀区青少年体育发展的一种常态化做法。“周期性的比赛，会让学生产生一种定期期待，便于他们自我激励，制订训练计划，达到以赛促训效果。”郭丽颖说，“在这个过程中，好苗子也会被挑选出来。”东京奥运会游泳金牌获得者李冰洁曾就读于新市场小学，正是在学校游泳比赛上被挑中，开启了省队、国家队的运动生涯。

如今，竞秀区各中小学校，建立起“周周有班级赛事、月月有校级赛事、定期有区域赛事”的分学段、跨区域青少年体育赛事体系，足球、篮球、游泳、啦啦操、乒乓球、田径、冰雪等常见项目均被纳入。

方志红介绍，以此为基础，竞秀区还在做向上延伸：对接市体育局和协会，促成全市各级各类青少年体育赛事落地；对接省体育局，打造竞秀独有的省级或京津冀体育赛事；积极对接国家体育总局、大体协、各体育单项协会等，承接、承办各项目国家级体育赛事……

据介绍，今年以来，竞秀区共承办国家级赛事3项、省级赛事2项、市级赛事1项、区级赛事2项，多层次、多领域的赛事活动，为孩子搭建起广阔平台，也让体育后备人才更易脱颖而出。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 14 版）

(责编：白宇、杨光宇)