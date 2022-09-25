“空气动力学、大数据，所有这些技术的发展都根植于数学。”世界数学大师、菲尔兹奖获得者、南方科技大学讲席教授埃菲·杰曼诺夫院士说，“数学毕业生，从我的经验来看，在技术公司的发展前景非常好。”

杰曼诺夫是享誉世界的数学大师，他解决了20世纪群论中最根本最困难的问题，把有限维约当代数的理论推广到无限维，完整解决了1938年约当、冯-诺伊曼和维纳提出的深刻问题。

日前，南方科技大学为埃菲·杰曼诺夫举行了讲席教授聘任仪式，全职加入南科大任深圳国际数学中心的他接受了本报记者专访，对数学人才培养的相关热点议题进行了探讨。

学好数学专业能做什么

作为一门学习门槛较高的学科，数学专业令不少学子在志愿选择时“望而生畏”。

杰曼诺夫告诉记者：“19世纪初，有一个名叫伽罗瓦的法国少年，他没有受过任何正规的教育，却发展了有限域理论。他21岁就去世了，这一成就不仅在当时没有被人们认识，当我还是个学生的时候，老师们也告诉我们这是一种任何地方都用不到的理论。然而，如今世界上所有的金融交易，我们在互联网上所使用的加密系统，完全是基于有限域理论的光辉。”

杰曼诺夫用这个小故事解释了数学前沿研究在应用中的广阔前景。在杰曼诺夫看来，在应用数学中，大数据将是21世纪的核心问题，虽然没有人一开始就知道那些深奥的基础数学将被用到哪里，但终有一天能派上大用场。

数学大师为什么要坚持教学

提到自己全职加入南方科技大学的初衷，杰曼诺夫表示，他希望在南科大构建顶尖水平的数学教育，助力产业变革，同时也让更多学子受益。

在课程设置和教学模式上，杰曼诺夫认为，数学是完全的国际科学，没有中国的数学、美国的数学或俄罗斯的数学，大家的学习过程是差不多的。“我没有觉得俄罗斯学生、美国学生和中国学生之间有什么区别，只是有积极进取的学生和没那么有天赋的学生。”

坚持教学，也源于杰曼诺夫对数学人才培养和发展数学事业的责任心。他认为，在南科大教书，同时针对高中生开展讲座，这些都是发展数学的方法，是整个数学生态中的重要因素。“深圳作为一座创新城市，我很期待为深圳数学学科的发展作出贡献。”

是否应降低基础教育中数学的难度

近年来，基础教育中数学科目的难度一直是热点话题。“数学是困难的，这是真的，在过去的两千多年里，它一直很困难。而且它将继续困难。”杰曼诺夫说，“但是如果学生们没有足够程度的数学知识，将很难继续学习工程相关的专业。目前社会正在发生新的变化，而数学就是其中的关键变量。”

（记者 党文婷 严圣禾）

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