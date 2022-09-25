“非常感谢曾叔叔对我的帮助，给予我良好的学习环境，带我走向更高的平台，我将以最大的努力将温暖和善意传递给更多的人……”

这两天，长沙理工大学土木工程学院教师曾铃收到了一张手写的感谢卡片。薄薄一纸卡片，曾铃看了又看，一读再读，脸上流露着欣慰。出乎意料的是，卡片的作者并非他的学生，而是刚刚入校的一名新生。

写信的女孩叫郭海玲，出生在湖南茶陵县湖口镇浣溪村。今年，她第一次步入长沙理工大学校园。然而，“助学”机缘五年前就已经开始。

2014年，郭海玲的父亲从高处跌落导致高位截瘫，家里的顶梁柱轰然倒下。这时候，郭海玲才10岁，还有一个5岁的弟弟。郭海玲一家人从未放弃。她的父亲迅速适应了轮椅，她的母亲也选择了外出务工，挣钱供姐弟俩读书。

“扶贫要扶根，唯有教育才能真正改变这一家人的命运。”刘陈曾是浣溪村驻村扶贫工作队的队员，也是曾铃的大学同学。他把郭海玲一家的故事告诉大学的铁杆兄弟曾铃、李海宝、唐静、田宇鹏。4人当即决定，要与刘陈一道资助未曾谋面的郭海玲完成学业。

“我们5个人都是从农村出来的，吃过苦，深知寒门学子求学不易。”谈起助学善举，曾铃觉得微不足道，“我们只有一个初衷，就是决不能让海玲因家庭经济困难而学业受阻，有书读，这个家庭就有希望。”

“求学期间，师长的慷慨解囊，同窗的互帮互助，都曾支撑我们穿越困境，温暖至今。”因为曾被照亮，所以想为需要的人点一盏灯，帮助郭海玲的助学之举，五个人一干就是五年。

“553分！”今年7月，高考成绩揭晓，曾铃第一时间收到郭海玲一家发来的喜报。“我们都特别高兴，但是没想到长理就是海玲的第一志愿。”对于这位新晋的小师妹，师兄们既意外又欣喜，“只要她愿意继续读，我们就一帮到底。”曾铃早已和同学们达成共识，会持续关注郭海玲直至就业。

对于未来，海玲也有长长的愿望清单：“想要竞选班级的生活委员，从力所能及的事情开始，服务他人”“一定争取入党，因为从小受党的政策恩泽，这也是爸爸妈妈的心愿”“经济独立的时候，也去资助需要帮助的人，将这份光和爱继续传递下去……”

（记者 龙军 赵嘉伟 通讯员 叶正芳）

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