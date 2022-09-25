记者从国家知识产权局近日在北京召开的数据知识产权工作指导专家组第一次全体会议上获悉，我国将深入研究数据产权规则，加强制度设计，加快建立数据知识产权保护规则。国家知识产权局将加快推进相关政策制定，积极推进地方试点，积极参与数据领域知识产权国际合作，立足中国实际，形成数据知识产权保护的中国方案，助力我国数字经济发展。

据了解，大会宣布了我国数据知识产权工作指导专家组名单，专家组成员包括来自理论和实务界的19位专家，十三届全国人大常委会委员江小涓任组长，中国科学院院士梅宏、中南财经政法大学教授吴汉东任副组长。

江小涓指出，数据产权问题是数字经济领域亟须解决的堵点问题，数据知识产权工作指导专家组吸纳了经济、法律、产业、技术、安全等领域的各方面专家，将在前期调研工作的基础上，充分听取各方意见，继续加强沟通交流，秉持开拓攻坚精神，努力在数据知识产权治理方面提供公共产品。

国家知识产权局局长申长雨表示，构建数据知识产权制度是一项重大的制度创新和实践创新，面临难得机遇和诸多挑战，将充分考虑数据的安全、公众的利益和个人的隐私，充分把握数据的特有属性和产权制度的客观规律，充分尊重数据处理者的创造性劳动和相关投入，充分发挥数据对产业数字化转型和经济高质量发展的支撑作用。（记者 袁于飞）

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