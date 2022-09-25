如先古丽指导学生作业。

古扎丽努尔摄

苏悦教孩子画画。

董俊萍摄

肖钰和学生们交流。

谢 慧摄

教育大计，教师为本。多年来，师范院校培养的优秀学子奋战在教育教学一线，为孩子们点亮人生梦想。

本期教育版，记者采访了三位毕业于师范院校的年轻老师，他们主动选择到祖国和人民最需要的地方去，在三尺讲台默默耕耘、磨砺青春，不断提升本领，为成为一名好老师不懈努力，为中西部欠发达地区的教育事业砥砺前行。让我们一起走进他们的故事。

——编 者

扎根西部，用所学回馈家乡

本报记者 丁雅诵

莎车县位于新疆喀什地区，是塔克拉玛干沙漠边缘的一座小县城。2020年，北京师范大学生命科学学院本科毕业生如先古丽，回到了这个她出生和长大的地方，成为一名人民教师。

从莎车县塔尕尔其镇夏依勒克村，到乌鲁木齐第十五中学内初班、黑龙江哈尔滨第七十三中学内高班，再到北京师范大学，如先古丽一步步走向更大的世界，她的理想也渐渐有了更加清晰的轮廓。

“我的家乡环境艰苦、发展落后，因为党和国家的优惠政策，我才有机会走出来，学习知识、开拓视野。如今学成归来，我理应回到最需要我的地方，把自己所学带回家乡、回馈社会。”谈起自己的选择，如先古丽没有犹豫。

刚入职莎车县第三中学时，学校缺乏英语教师，如先古丽克服困难，跨学科带了两个班的英语课。通过向英语专业老师请教、观看英语教学视频、自学相关课程，她的教学能力得到很大提升。“虽然很辛苦，但一站在讲台上，我就充满了力量。”如先古丽说。

如先古丽喜欢跟学生交朋友，经常会和学生分享自己一路求学的故事，讲述自己遇到的优秀同学与老师。“有一个孩子让我印象深刻。我在讲授开学第一课的时候，他听得特别认真，眼睛里闪着光。自此以后，他学习更加主动积极。这个孩子告诉我，他一定会努力学习，有机会也想去北京看一看。”如先古丽说，“那一瞬间，我更深切感受到了教师职业的意义。”

“我希望自己能够成为一座桥梁，让更多孩子心怀梦想、拥有更多机会，见识外面广阔的世界。”如先古丽对家乡教育充满希望，她相信，只要她不忘初心，把青春倾注在这里，就一定可以为西部教育发展贡献一份力量。

倾心幼教，守护在偏远海岛

本报记者 金正波

“从繁华都市到偏远海岛，她不畏艰辛，跨海支教，创办广西北海市涠洲岛第一所公办幼儿园，让海岛孩子享有公平而有质量的学前教育。” “全国最美教师”范徽丽的故事深深打动了刚刚入职的苏悦，已经是北海市机关幼儿园教师的她追随榜样的脚步，主动申请去偏远的涠洲岛分园支教。

苏悦，2017年毕业于广西师范大学教育学部学前教育专业，那时刚刚22岁，有股子初生牛犊不怕虎的劲头。经过在总园一年的锻炼，第二年她如愿登岛。

台风一来，经常停水停电；海边紫外线强，皮肤容易过敏；远离家乡，难免想家……刚上岛时，感觉日子格外漫长。苏悦说：“上岛需要坐一个小时轮船，我晕船厉害，索性就不轻易离岛。夜深人静，没少偷偷抹眼泪。”

困难面前，是范徽丽的故事鼓舞着苏悦：2014年7月，超强台风“威马逊”登陆涠洲岛，幼儿园刚建好的食堂被吹倒了。范园长就领着老师们带头干，向村里修路的施工队借水泥，动手浇筑混凝土；教师们用小拖车把教具一点点拖上岛。

再难还能比幼儿园初建时难吗？苏悦坚持了下来，一干就是3年。

2019年，苏悦班上来了一名有语言障碍的特殊儿童。为了帮助他，苏悦开始了解有关特殊儿童语言发展的知识，每天都会抽时间和他交流。“我从最简单的‘爸爸妈妈’教他说话，引导他用正确的方式发声。”苏悦说，慢慢地，孩子变得开朗起来，也能用简单的字词回应老师了。

“有一次，课堂点名，当我念到他的名字时，课堂里突然一声响亮的‘到’让我热泪盈眶。” 回想当时情景，苏悦依旧激动。

教育是用爱心守护童心。关注每个儿童，呵护每个儿童，是幼教老师的责任。说起这3年，苏悦特别感慨：“我见证了涠洲岛分园从有到优的发展，见证了岛上孩子一天天长大，见证了‘幼有所育’在这座海岛上不断实现。”

这些年，幼师这一职业越来越被社会认可，越来越多的人认识到了幼师的重要性。“我会继续在幼教岗位扎根下去，倾情投入，倾心从教。”苏悦说。

红烛传承，照亮乡村孩子的路

本报记者 吴 月

村庄已入夜，湖南炎陵县下村乡学校的灯光依然明亮。晚上9点，肖钰带学生上完晚自习，又回到办公室工作。学校距离县城50多公里，乘大巴车要一个半小时。平时，这名23岁的女孩就住在学校宿舍。“我很少在晚上10点前离开办公室，学校就像家一样！”肖钰笑着说。

为什么返乡任教？在肖钰看来，这是她从年少时就想做的事。“50多年前，我祖父为下村中学的创办付出大量心血；20多年前，父亲也成了教师，始终坚守在乡村。”她说，“我在这里长大，希望把红烛精神传承下去。”

几年前，怀着当老师的梦想，肖钰报考了湖南第一师范学院的公费师范生。求学期间，她曾分别在长沙和炎陵的学校实习。“我体会到了家乡与大城市之间教育资源的差距，更想把更好的教育带给家乡的孩子。”

2020年本科毕业后，肖钰回到自己的母校任教。下村乡地处偏远，教师相对紧缺。初为人师，她就担任了初三年级的语文老师。“我希望分享我所看到的世界，让学生的视野更加广阔。”在学生们眼中，肖钰的语文课很不一样：她会举办朗诵比赛，调动学生积极性；遇到美丽的夕阳，她会让学生感受大自然的魅力；中考前，她会给学生送上手写的明信片……

班上曾有一位内心细腻但不太自信的女孩，肖钰鼓励她多用文字记录生活、发挥写作特长；有的学生一度厌学，肖钰和老师们上门劝说，帮助学生重返校园。付出就有收获，很多学生因为肖钰爱上了语文。看到学生从沉默寡言到站上讲台自如地分享、从不爱写作文到能够主动表达见解，她十分欣慰：“原来，真的在不知不觉中改变了一些孩子。能让学生因为自己而变得更好，是我最大的收获。”

如今，肖钰经常参加教师培训，进一步提高教学技能。她说：“我想用自身所学，照亮乡村孩子的路，帮助他们走出大山，看到更大的世界。”

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2022年09月25日 05 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)