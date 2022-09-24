人民网北京9月24日电 记者从中国矿业大学（北京）获悉，2022年9月23日，中国工程院院士、著名采矿工程专家、中国矿业大学（北京）教授钱鸣高在北京逝世，享年90岁。

中国工程院院士、中国矿业大学（北京）教授钱鸣高。校方供图

钱鸣高1932年12月出生于江苏省无锡市，1954年毕业于东北工学院（现东北大学），曾任中国矿业大学采矿工程系副教授、教授兼博士生导师、采矿工程系系主任等，1995年当选中国工程院院士，先后荣获国家自然科学奖1项，国家科技进步奖2项，省部级奖17项。

钱鸣高是我国矿山压力与岩层控制学科主要奠基人之一。新中国成立初期，我国采矿科学事业几近空白。为响应国家号召，已经考取机械系的钱鸣高主动转入采矿系。对于这一选择，他曾说：“那时候，我既不熟悉采煤，也不知道这门学科深浅，只是觉得越是艰苦的专业，越有希望做出成绩来。”

从那时起，他便开始了毕生的坚守，把一生奉献给了无限热爱的煤矿科研事业。

钱鸣高院士在实验室。校方供图

“煤炭行业必须实现高质量发展，研究煤炭的经济规律，严格管理，尽量减少负外部性，研究和完善煤炭开采和利用与环境相协调的科学技术。”几十年的科研生涯中，钱鸣高始终坚守这个理念。

他长期从事矿山压力与岩层控制研究，提出了采场上覆岩层的“砌体梁平衡假说”，以及老顶破断规律及其在破断时在岩体中引起的扰动理论，创立了“砌体梁”力学模型，创立了以采场上覆岩层活动规律和支架-围岩系统；为核心的工程理论体系建立了“矿山压力预测控制和监测”的实用工程技术，提出了岩层控制的关键层理论和符合科学发展观的“绿色开采技术”体系等。

钱鸣高院士在课堂上。校方供图

毕生奋斗在教学、科研第一线，培养出我国煤炭系统第一位采矿工程博士......钱鸣高为我国煤炭科学领域的科技进步和人才培养也作出了卓越贡献。他曾告诫学生：“搞科研一定要勤奋，有严谨的学风，胸怀大志，耐得住寂寞，兢兢业业做事，切忌浮躁。”（李依环、实习生郑晓娟）

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