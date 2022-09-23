人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

河北推进提升大学生创新创业能力

2022年09月23日08:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报石家庄9月22日电  （记者邵玉姿）为培养大学生创新精神、创业意识和创新创业能力，日前，河北省教育厅印发《关于实施本科高校创新创业教育改革推进工程的通知》（以下简称《通知》），提出实施创新创业课程建设、大学生创新创业能力提升、创新创业师资培育、创新创业教育专项研究、“互联网+”大学生创新创业大赛激励5方面16项行动，力争到2025年基本建立高水平的创新创业人才培养体系，努力培养造就一大批勇于投身创新创业实践的高素质人才。

　　在开展创新创业课程建设行动方面，《通知》提出建设200门左右省级创新创业基础课程，以教学团队建设、教学内容设计等为切入点，通过创新创业项目模拟训练，使学生初步构建创新创业思维、能力和知识体系；建设200门左右省级创新创业类社会实践课程，以实践平台建设、实践导师培育等为切入点，推进专业实践、社会实践和创新创业实践深度融合；建设200门左右省级专创融合课程，推进创新创业教育融入人才培养全过程。

　　《通知》明确启动大学生创新创业能力提升行动。支持1万项左右省级大学生创新创业训练计划项目，强化创新创业能力训练，增强高校学生的创新能力和在创新基础上的创业能力。建设30个左右省级创新创业教育实践基地，促进产学研用紧密结合，探索建立可持续发展的管理模式和运行机制，推进校企联合培养高素质创新创业人才，推动形成特色鲜明的创新创业实践教育人才培养体系。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月23日 11 版）
(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部