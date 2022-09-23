李 怡

我从事中文和中国文化教学工作近10年，教学对象是来华留学生。他们有的来中国学习语言，有的接受学历教育，攻读学位。在教学过程中，我接触到了来自世界各地的青年，从他们身上，我看到了来华留学对青年成长、成才起到的助推作用，认识到了学会中文对其未来职业发展产生的积极影响。

李筱晨是2018年毕业的一位泰国留学生，对自己到北京学习和生活有着清晰的规划。她先修读汉语课程，1年后通过了汉语水平考试（HSK）4级，进入汉语国际教育专业（商务方向）学习。在汉语班时，我是她的主课教师，后来又担任了她本科毕业论文的指导教师，师生间的接触和了解逐渐增多。在来华留学前，李筱晨有过工作经历，曾在泰国当地一家酒店担任健身房经理，正是这段工作经历使她接触到不少来自中国的游客，进而决定到中国学习中文，为日后职业发展储能。从北京工业大学毕业后，李筱晨先在北京开了一家瑜伽馆，后来回到泰国，从事房地产业。最近她告诉我，已经从“打工人”变身“创业者”。她说，正是凭借流利的中文和学到的商务知识，她才能有效维护重要的中国客户资源。

学生毕业后的发展始终是老师的牵挂。另一位在毕业后一直和我保持密切联系的是位孟加拉国小伙艾比亚。最初吸引我注意的是他那字正腔圆的汉语发音，他在首都师范大学接受了1年预科学习，中文水平提升很快，从而顺利进入了大学学习计算机专业。在日常接触中，我能够感受到他对自己学业的高要求，例如在我的科技汉语课上从不迟到，听课认真，能够用汉语清晰地表达自己的思想。2020年夏天，艾比亚如期毕业，应聘一家中国企业驻孟加拉国研发中心并被录用，成为了一名网络工程师。在最近一次联系中，小伙子提到他最新的职业发展规划，打算重回校园，继续攻读硕士学位，提高学历水平。他说，工作经验是加分项，但是还想给自己“充充电”，让职业发展更上层楼。

随着中国经济社会的发展，越来越多的国际学生选择来华留学。以我供职的北京工业大学为例，因以工科专业见长，近年到我校学习热门专业的留学生日益增多。他们学成回国后成为当地既懂中文又有专业背景的人才。我印象深刻的是一名叫阿布的塔吉克斯坦小伙。他先从汉语课程开始学起，满足入系条件后被录取为本科生，学习土木工程专业。在校园里，我经常能看到他和中国学生一起扛着器材、举着标尺参加专业实践课。毕业季时，还看到他手里攥着简历和中国同学一起去参加校园招聘会。他曾说，自己觉得土木工程专业没有实习和工作经验的话很难找到好的工作。功夫不负有心人，他后来获得一个到一家中国企业实习3个月的机会，回国后入职一家单位，其施工项目很多是跟中国公司合作的，因此他“中文+专业”的优势得到了极大发挥。

从这3位来华留学毕业生身上能看到，世界各国青年来华留学，从早期主要学习中文到以中文为桥梁学习专业、掌握技能，逐渐成长为“中文+”复合型人才，不论是在中国，还是回到自己的国家，都能凭借在华留学获得的中文能力和专业知识施展才华，中文也成为职业发展的加分项。

（作者系北京工业大学教师）

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