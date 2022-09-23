于 荷

日前，在佛得角大学，中文学员参加了“中国航天知多少”活动。

图为学员正在活动中。

日前，在佛得角大学，中文学员参加了“中国航天知多少”活动。

图为学员正在活动中。

英国纽卡斯尔大学的国际中文教师和志愿者以十二生肖为主题开展系列文化工作坊。

图为中文老师自制的卡片。

对一线国际中文教师来说，如何激发并保持海外中文学习者的学习兴趣是教学重点，也是教学难点。为实现该教学目标，他们各显神通，不断尝试新的教学方法、引入新的教学内容，让中文课堂变得生动有趣。

教学内容呈现多样化

日前，在佛得角大学，中文学员参加了“中国航天知多少”活动。学员爱德森对中国空间站产生了浓厚兴趣，动手制作了一个空间站模型；兰心对长征系列运载火箭充满好奇，用塑料瓶和纸张做出了一个火箭模型。“这次活动让我们对中国航天事业有了初步的了解，也激发了我们学习中文、了解中国的兴趣。”学员们如是说。

据介绍，本次活动是佛得角大学拓展中文教学模式的一次尝试，包括知识讲解、互动讨论、手工制作3个环节。在活动中，老师结合视频播放介绍了中国航天发展历史，并带着学生做了一些小实验。在观看中国航天员做实验的视频时，学生们直呼“太有趣了”。

在匈牙利米什科尔茨大学任教的国际中文教育志愿者王质纯是个喜欢运动的姑娘，从网上非常流行的“刘畊宏毽子操”中找到了教学灵感，不仅为学生介绍毽子操，还引导学生在跳毽子操的过程中使用中文打拍子。“跳毽子操时，既要保证动作标准，又要跟上音乐节奏，还要用中文进行介绍，很有挑战，也很有趣。”学生何马可说。

王质纯表示，踢毽子是中国很受欢迎的传统体育活动，毽子操以踢毽子的动作为基础，以流行音乐为背景，是传统与流行的结合。“我想告诉学生中国年轻人喜欢的健身方式，拉近和学生的距离，也激发他们学习中文的兴趣。”

文化教学辅助语言教学

文化教学是国际中文教育的重要组成部分，如何让其和语言教学相辅相成，让学生爱上中文，国际中文教师进行了多样探索。

英国纽卡斯尔大学的国际中文教师和志愿者为了激发学员的学习兴趣，以十二生肖为主题开展系列文化工作坊，为中文学员开启了多场中国文化体验之旅。活动共分三期。在第一期中，老师向学员介绍了十二生肖的中文名称和不同生肖的个性特点，并讲述了十二生肖的传说；在第二期和第三期活动中，老师根据学生兴趣，对个别生肖进行了专题介绍，同时结合舞龙表演、《西游记》等中国传统习俗和文学名著拓展文化知识，鼓励学生发挥想象力和创造力，制作出自己的生肖手工作品。

学生们表示，通过十二生肖文化课程，不仅收获了相关中文和文化知识，加强了对中国文化的了解，还创作出生肖作品并将其背后的故事介绍给了家人。

在韩国任教的国际中文教育志愿者鲍开妍以中国传统服饰为文化教学切入口，用一周的中国特色服饰穿搭，让学生在学习中文的同时，感受到中国传统服饰的魅力。

选择用服装展示和沉浸式体验的方式介绍中国的传统服饰及其背后的文化知识，来源于鲍开妍在中文教学过程中的观察。她发现，学生对沉浸式教学的兴趣浓厚，参与度很高，于是就想到给学生讲述中国的服饰文化以及中国传统服饰的历史变迁。教学实践证明，此次文化教学活动不仅提升了学生的课堂参与度，还激发了他们的中文学习兴趣。

结识语伴创造语境

对海外中文学习者来说，沉浸在中文语境中学习中文，是快速提升中文水平的有效途径。

为了给学生创造更好的中文语境，波兰弗罗茨瓦夫大学的国际中文教师采取的是为学生找中文语伴的办法——帮助该校30余名中文学员及中文爱好者与远在厦门大学的中国学生结成了一对一语伴。

结成“语伴”之后，双方可以通过视频、语音或短信等方式进行交流，这样一来，不仅提高了学员的中文交际能力，还让双方对彼此的校园生活有了了解并建立起友谊，同时加深了双方对两国文化的了解。

“对我来说，这是一个非常好的学习中文的机会。通过和中国朋友聊天，我了解到一些新的中文词语和有趣的文化知识。如今，我使用中文交流时更自信了。”波兰学生欧澄枫说。

“时差导致我们多通过留言的方式交流，但波兰同学热情友好，对中国和中国文化充满好奇。”中文语伴黄惠鸿表示，作为汉语国际教育硕士生和未来的国际中文教师，他感动于波兰语伴对中文学习的热情，也认识到了国际中文教育的意义，“我希望自己也能为国际中文教育事业贡献一份力量，让更多外国朋友爱上中文，了解中国。”

本文配图均由中外语言交流合作中心提供

(责编：郝孟佳、孙竞)