原标题：云南：办好高等教育 助力经济发展

近日，作为云南高等教育改革创新试验田的西南联合研究生院在昆明举行首届新生开学典礼。西南联合研究生院是云南建立部省、省校、校校三级合作新机制的新探索，也是作为边疆大省的云南推进高等教育高质量发展的重要成果。

西南联合研究生院由云南省联合北京大学、清华大学、南开大学，依托云南大学组建，昆明理工大学、云南师范大学共同参与。“云南将以西南联合研究生院建设为引领，推动云南高校学科和专业建设、人才培养、科技创新不断取得新成效，服务国家发展战略和云南经济社会发展。”云南省教育厅厅长王云霏说。

云南省地处西南边疆民族地区，经济发展较为滞后，如何办好高等教育，带动云南经济社会发展，一直是云南省努力探索的焦点问题。近年来，云南省抢抓国家实施新时代中西部高等教育振兴计划的契机，构建与云南经济社会发展相适应、适度超前的高等教育体系。持续扩规模调结构，推动2至3所高等专科学校升格为本科学校，争取建设2至3所本科层次职业学校，在州市支持新建一批高等职业院校或专科学校，让更多学生有接受高等教育的机会。同时大力实施“121”工程，即持续深化学分制改革，推进云南高校之间教学资源共享、课程互选、学分互认、教师互聘互认；每年安排8亿元支持云南大学新一轮“双一流”建设；每年安排5亿元支持推进昆明理工大学“双一流”创建；在全省高校遴选15个重点学科、30个基础学科、38个特色学科、26个新兴交叉学科进行重点支持和培育；实施本科专业“增A去D”行动，重点建设一批一流专业和新兴专业。

近10年来，云南推动高等教育进入普及化阶段，全省高校数量由68所增加到83所，在学人数从73.77万人增加到150.15万人；高等教育毛入学率达53.03%，比十年前提高28.73个百分点。全省高校累计培养输送260多万名高素质人才，为云南经济社会发展提供了有力的人才支撑和智力支持。

（记者 张勇）

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