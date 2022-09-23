原标题：以所学知识回报农业，让我更有成就感

瞿永前（右一）通过技术帮扶指导，带动江苏省淮安市淮安区漕运镇稻虾种养户每亩增收1000元以上。受访者供图

◎瞿永前

我是江苏省农业科学院的一名科研人员，2020年11月，经过个人申请和单位遴选，我来到江苏省淮安市淮安区漕运镇“亚夫科技服务工作站”，成为一名专职科技特派员。

从业30多年，我做过科研，也干过销售、当过企业老总，摸准了农产品与市场对接的“脉搏”；还做过科研试验基地管理工作，也为许多地方编写农业发展规划……

但是，自从我来到漕运镇成为一名科技特派员后，吃住在乡村，用专业技术指导农民发展新型种养模式，看着农民兄弟的龙虾多了、鸭子肥了、稻谷丰收了，我打心底里高兴，用所学知识回报农业、服务农民让我更有成就感。

与农民交朋友，知识有了用武之地

漕运镇坐落在风光旖旎的白马湖边，这里水系发达、水产丰富，做水文章吃水产饭成为当地的必然选择。

2020年，漕运镇布局发展稻田养虾，建设了3000亩稻虾共作标准田，但是由于缺少持续的技术指导，农民遇到技术难题不知该如何是好，导致种养户中十有八九处于微利或亏损状态，积极性严重受挫。

我来漕运后，挨家挨户走访调研，召集种养农户开会培训，但是农民并没有立即接纳我。我没有气馁，而是改进工作方法，每天早上六点多就去田边查看小龙虾是否缺氧、水体质量达不达标，看完一家再去下一家；傍晚六点多，我又打着手电筒，去看看小龙虾活力如何，如果农民兄弟不忙了，我就跟他们拉拉家常聊聊天。

就这样，我很快找出当地农民亏损的原因主要集中在虾沟没种水草、饲料投喂不精准、水体质量不达标三个方面。

通过与农民交朋友，也让农民相信我是真正来帮他们解决问题的。在我的指导下，农户在虾沟里种上伊乐草、水葫芦，小龙虾有了天然的港湾，既可以躲过天敌，也能避开高温，还能在里面安心地脱壳生长。同时，农户也学会了定时定点定量投喂，小龙虾不再因为食物不足而打架死亡。夏季气温高，水体缺氧、亚硝酸盐超标、pH值过低或过高等问题时有发生，我就赶紧让农民投放微生物制剂抑制水体富营养化，或者引入活水改善水环境。

一年来，我制订了“淮安区稻虾共作生产技术规程”“小龙虾疾病防控方案”等2个生产应用技术规范，建立2个规模稻虾共作示范基地，对接服务稻虾种养户17户，涉及种养面积达3000亩以上。通过技术帮扶指导，带动种养户每亩增收1000元以上。

不改乡情，从农村中来到农业里去

来到漕运镇后，我就住在南闸农友养殖专业合作联社，白天人来人往热热闹闹，晚上人去楼空冷冷清清，但我也从没感觉到孤单和无聊。

生在农村长在农村的我，工作后又回归了乡村。当我脚踩泥土地时，心中奔涌的依然是浓得化不开的乡

愁和乡情。帮助农民增收致富，看着他们过上好日子，成为驱动我工作的最大动力。

在稻田养虾日渐成熟稳定后，2022年初，我又帮助当地建立3000亩稻田养鸭，这种模式每亩地可以养10—20只麻鸭，鸭子放养在稻田里吃掉害虫和杂草，一亩水稻可以节省肥料农药投入200元，增加卖鸭收入600元。

中秋节前，新河头村农户赵长顺家的第一批400只鸭子上市一售而空。他是村里出了名的困难户，在合作联社的帮助下，贷款搞起了稻田养虾和稻田养鸭。鸭子上市前，他特地跑来告诉我，通过这几年养殖小龙虾和麻鸭，欠下的外债基本还清了，以后的日子会越过越好。

眼下正是水稻抽穗的时节，籽粒饱满的稻谷预示着今年又是一个丰收年，农户种植的是我们省农科院培育的南粳9108，每亩可产出800—1000斤有机大米，市场售价达到4—8元/斤。

每天清晨，我还是会开着自己的汽车，穿上胶鞋，戴好草帽，拿着pH试纸和水质检测仪，挨家挨户地走访查看……今年我已经57岁，但是科技兴农增收致富的事却越干越有劲。

（作者系江苏省农科院成果转化处副研究员，由本报记者张晔采访整理）

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