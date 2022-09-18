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安徽合肥全球“云端”揽才 推出近2.5万个优质岗位

2022年09月18日07:17 | 来源：中国新闻网
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原标题：安徽合肥全球“云端”揽才 推出近2.5万个优质岗位

　　2022年合肥市全球云聘会17日在2022年全国大众创业万众创新活动周主会场安徽合肥举行。本次云聘会经过严格的审核筛选，近2000家企业发布优质岗位需求近2.5万个，是合肥市迄今为止举办的最大规模直播招聘。

　　据介绍，此次发布的岗位涉及集成电路、新能源汽车、智能制造等重点行业和关键领域，还优选部分瞪羚和独角兽企业参与，不乏模拟IC设计经理、电路研发工程师、数字电路设计工程师等高薪职位，无论是工作环境还是薪资待遇，对求职者都有较强的吸引力。

　　据了解，2020年以来，合肥招才引智活动已走进中国100多所重点高校，与38家高校签署人才培养战略协议。此次云聘会上，合肥市人才发展集团代表合肥市与中国科大、合肥工大、安徽大学和合肥学院签订人才培养合作协议等。

　　北京航空航天大学副校长黄海军在视频中说：“合肥市开展的云聘会等系列招才引智活动，为高校毕业生到合肥就业创业提供了沟通了解的途径，也为合肥科技、产业发展构筑了新的人才输送渠道，我们希望与合肥建立更为紧密的合作。”

　　为充分发挥企业吸纳就业主渠道作用，云聘会还安排集成电路、新能源汽车、新型显示等重点产业企业直播带岗，解读招聘政策、岗位需求，并搭建线上供求对接平台，可在线互动交流、在线投递简历、在线预约面试。

　　就业代表、现就职于大众汽车(安徽)有限公司的德籍员工裴若宁说，去年九月底来合肥之前，他已在中国工作生活了很长时间，对中国有着深厚的感情。合肥是中国最近几年发展最快的城市之一，这里交通方便、规划很棒，非常适合生活和工作，在合肥(生活、工作)远超出了他的期望值。

　　据悉，截至目前，来自64个国家和地区的企业在合肥投资发展；境外世界500强企业49家在合肥设立法人公司67家；合肥连续三年入选“魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”榜单前十位。(记者 赵强)

(责编：郝孟佳、何淼)

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