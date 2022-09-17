楚天极目，挥毫酬岁月；江汉朝宗，奋袂贯长虹。七十年栉风沐雨，春华秋实；七十载薪火相传，砥砺前行。2022年10月，华中科技大学将喜迎70华诞。

柱长天以大木，开莽原以上庠。1952年，城建建校、同济迁汉、华工开元，三所社会主义新型高校扎根白云黄鹤之乡，开启了筚路蓝缕、奋发图强的建设征程。世纪之交，原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院三校合并，组建成立华中科技大学。与共和国同行，与新时代共进。七十年来，学校走出了一条新中国创立、发展、创新高等教育，建设中国特色世界一流大学的独特之路，被誉为“新中国高等教育发展的缩影”。

铸经邦之栋梁，育济世之英才。华中科技大学秉持“为党育人、为国育才”初心使命，坚持党旗领航，践行立德树人，努力办好人民满意的教育。学校铸就“学在华中大”“文化素质教育”“创新创业教育”三大育人品牌，为国家输送了逾70万各类人才，涌现出一批以国家最高科学技术奖获得者、人民英雄、时代楷模、全国道德模范、全国优秀共产党员、全国劳动模范等为代表的杰出校友。

创新引领发展，责任彰显担当。华中科技大学把握时代脉搏，围绕“四个面向”，敢担大任、勇攀高峰，持续增强创新能力，建设了以武汉光电国家研究中心、脉冲强磁场国家重大科技基础设施、精密重力测量研究国家重大科技基础设施、国家数字化设计与制造创新中心、国家重大公共卫生事件医学中心等为代表的一批国家级重大科研创新平台。学校持续开展有组织创新、有组织科研，通过搭建大平台、培养大团队、承担大项目、建设大环境、产出大成果，推动关键核心技术创新和科技成果转化，勇担高水平科技自立自强重任，努力为科技进步和经济社会发展作出重要贡献。

以实干创一流，以创新致卓越。站在新的历史起点上，华中科技大学秉持“明德、厚学、求是、创新”的校训精神，顶天立地、追求卓越，努力建设中国特色世界一流大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

共襄盛举，擘画未来。70周年校庆，是华中科技大学发展历程中的一件大事，是海内外全体华中大人畅叙情谊的盛会，更是凝聚力量、共谋发展的重要契机！在喜迎党的二十大胜利召开之际，我们将围绕“与共和国同行，与新时代共进”的主题，以线上线下相结合的形式，举办校庆大会、大学校长论坛、首届全球校友创新创业大赛、校史展及办学成果展等丰富多彩的系列活动。

佳期渐近，同心期盼。10月6日上午，庆祝华中科技大学建校70周年大会将在光谷体育馆举办，诚邀校友、宾朋不远遐路，拨冗莅临。

特此公告，敬祈周知。

华中科技大学

2022年9月17日

校庆网址：http://70.hust.edu.cn/

联系电话：027-87541952

邮箱：xq@hust.edu.cn

(责编：何淼、郝孟佳)