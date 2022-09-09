人民网北京9月9日电 （记者郝孟佳）今天上午，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，教育部部长怀进鹏介绍党的十八大以来教育改革发展成效有关情况。

怀进鹏表示，这十年，教育服务能力稳步提升，为国家重大战略实施和经济社会发展提供了强大的人才和智力支撑。

据了解，全国拥有大学文化程度的人口超过2.18亿，比十年前大幅增长。实施基础学科拔尖人才培养计划，深化工程硕博士培养改革，加强大学生创新创业教育，加快培养急需紧缺人才。

优化职业教育类型定位，推动职普融通，深化产教融合，中高职学校（不含技工学校）十年累计培养毕业生7900多万。

“双一流”建设扎实推进，若干学科进入世界一流学科前列。高校创新能力持续提升，十年来获得全部国家自然科学奖的67%、国家技术发明奖的72%，连续三年牵头获得国家自然科学奖一等奖，首次观测到量子反常霍尔效应，研制成功“九章”量子计算机，自主研发我国第一套海上大型绞吸疏浚装备“天鲸号”、全球首座球床模块式高温气冷堆核电站、我国首款获批上市的抗新冠病毒抗体药物，在这些原始创新、关键核心技术攻关等方面作出了重要贡献。

深化产学研合作，加快科技成果转化，高校专利转化金额十年间从8.2亿元增长到88.9亿元。推动高校哲学社会科学繁荣发展。推动内地（大陆）与港澳台教育交流，支持港澳台青少年融入国家发展大局。

(责编：郝孟佳、熊旭)