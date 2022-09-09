人民网北京9月9日电 （记者郝孟佳）今天上午，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，教育部部长怀进鹏介绍党的十八大以来教育改革发展成效有关情况。

怀进鹏表示，这十年，教育普及水平实现历史性跨越，更好保障了人民受教育机会，有效缓解了群众急难愁盼问题。

据介绍，全国目前共有各级各类学校近53万所、在校生超2.9亿人。学前教育毛入园率88.1%，比十年前提高23.6个百分点；在实现全面普及的基础上，九年义务教育巩固率达到95.4%，比十年前提高3.6个百分点；高中阶段教育毛入学率91.4%，提高6.4个百分点；高等教育毛入学率57.8%，提高27.8个百分点。

各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平，其中学前教育、义务教育达到世界高收入国家平均水平，高等教育进入普及化阶段。劳动年龄人口平均受教育年限达10.9年。

20万名义务教育阶段建档立卡辍学学生动态清零，历史性解决了长期存在的辍学问题，为全面建成小康社会作出重要贡献。

全国2895个县全部实现义务教育基本均衡，99.8%的中小学校办学条件达到“20条”底线要求，学校面貌有了根本改观，形成城乡义务教育均衡和一体化发展新局面。

此外，学生资助政策体系覆盖全学段，十年来累计资助学生近13亿人次。持续实施重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划，累计录取学生95万余人。30万以上人口县均设有特殊教育学校，残疾儿童义务教育入学率达95%以上。

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