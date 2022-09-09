原标题：（人民幸福生活）向阳村里的“95后”外乡大学生：带领村民向阳生活

图为李博入户。金浩摄

“今年木耳收入预计能达到50余万元，带动40户村民务工就业。”这几天和村民们忙乎在食用菌基地的李博晒得黝黑，压根儿看不出是名大学生，更看不出是个“95后”。

李博是河北人，2016年考取内蒙古农业大学，2020年本科毕业后，他放弃了继续攻读研究生的机会，选择参加内蒙古自治区选调生考试，来到距离老家2000余公里的呼伦贝尔根河市。

由于根河市没有行政村建制，经根河市委组织部协调，2021年5月，李博被选派到邻近的鄂伦春自治旗向阳村任职工作，现任村党支部书记助理

图为李博与村民一起种植黑木耳。金浩 摄

“作为一个外乡人，初来乍到，除了冬季将近-40?℃的寒冷，剩下的只有迷茫。”李博咯咯笑道。

作为一个外乡人，沟通成为李博需要迈过的第一道坎。贫困户王艳丽第一次求助李博是为了办理“农合”。

农合？什么是农合？怎么办农合？……

当时特别害怕给村民留下“空有学历、不过如此”的印象，于是，李博硬着头皮帮王艳丽按照流程缴完费才恍然大悟，原来“农合”就是“农村合作医疗保险”。

这样的“土话”他听不懂也说不溜。“从那天起，我便和村干部、村民们多聊天，这也成了我的‘学习课堂’。”如今，李博的一口河北话成功“修炼”成了地道的东北腔。

不仅要“音近”，更要“脸熟”，顶着一张“生面孔”的李博在村里吃了不少闭门羹。

李博回忆，在一次入户走访中，村里独居的李海看着他手里拿的宣传资料，警惕地说道：“我听不懂也不需要，下次不要再来了。”转身就关上了小院大门。

听着李大爷院子里大黄狗的声声狂吠，李博垂头丧气地返回村委会。村支书得知后，传授了一套与村民“打交道”的小诀窍。

“要先了解村民的生活困难，再找他们关心的话题去谈。”按照村支书所说，李博用了2个多月的时间对全村190户常住户进行了挨家走访，每一户的生活情况和所需所求不仅记在了备忘录上，也印刻在他的脑海中。这也为他带动村民发展产业，走上振兴路提供了足够底气。

向阳村是当地有名的传统农业大村，总耕地面积36000多亩，受自然、历史等多重因素制约，过去一直发展得较为缓慢，得益于脱贫攻坚工作的强力推进，2019年实现全村脱贫。

2022年向阳村被列为食用菌、中草药、紫苏种植基地建设试点。而如何把这些产业做大、做强？如何做好后期管理？如何用电商平台打出当地特色品牌，增加农民经济收入，提高生活质量水平？

李博全程参与管理的15万袋黑木耳、334亩中草药、45亩紫苏的种植，精心挑选村里经验丰富的种植能手协助管理、规范种植，同时探索利用新媒体直播平台推广木耳产业种植过程，拓宽销售渠道。

木耳虽小，却为乡村振兴贡献巨大能量，2021年“小木耳”为向阳村村民及村集体经济带来40余万元的收入，今年便可将大家带上“致富”的快车道。

1年多的驻村生活，村民一声声“小李啊”，让李博感到踏实。他说自己已经渐渐从“局外人”真正变成了“村里人”，见证着向阳村产业发展逐步成熟壮大。

李博告诉记者，下一步，向阳村继续以产业发展为指引，在黑木耳种植、农产品加工等方向用心聚力，为村民争取无息、低息贷款，以产业动能带动村民们向阳生活。(作者 张玮 金浩)

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