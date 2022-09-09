原标题：甘肃山区移民兰州新区幸福“再加码” 多民族学生走进新校园

9月8日，兰州新区承接甘肃南部山区移民搬迁安置区新康学校建成交付仪式暨开学。 丁凯 摄

8日，兰州新区承接甘肃南部山区移民搬迁安置区新康学校建成交付仪式暨开学典礼举行。作为兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置配套设施项目，学校的落成不仅满足了搬迁民众子女就近入学、入好学的迫切需求，也让山区的孩子们在家门口享受到了优质教育。

据悉，兰州新区新康学校是一所九年一贯制学校，规划总用地面积2.8万多平方米，规划建设45个教学班，能满足2400余名易地搬迁民众子女的上学需求。

兰州新区第二小学教育联盟校校长李智元说，新康学校是兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置配套设施项目。学校的落成解决了移民搬迁民众孩子上学和享受优质教育的困难。

图为新康学校举行升旗仪式。 丁凯 摄

据李智元介绍，该校目前有43名教师，学校有19个教学班，其中小学1-6年级有12个教学班，初中7-9年级有7个教学班。小学和中学共有770名学生。

兰州新区教体局副局长刘国富表示，截至目前，累计已解决967名随迁子女就学问题，其中高中88名(含招生录取到新舟中学38人)、初中241名、小学526名、幼儿园172名。有汉族、藏族、回族、傣族等各民族学生。

刘国富说，现在新学校、幼儿园竣工，顺利开学开园，孩子们已经坐在了敞亮的教室开始新的学习生活。今后他们将针对学生离开家乡的实际，在生活上多帮助，学习上多指导，尽量缩短适应期，让孩子们尽快了解新学校，熟悉新生活。

刘富国说，让子女上学是兰州新区搬迁民众过上安居乐业幸福生活的关键所在，是“搬得出、稳得住、能致富”的基础性工作，新康学校将以崇高的职业理想，先进的教育理念，充分发挥学校教育主阵地的作用，为新区的教育事业高质量发展做出新的贡献。(魏建军)

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