李华

原标题：汇聚合力，促进学生全面发展

少年儿童德智体美劳“五育并举”、全面发展，是党和国家的希望，是社会的期盼。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在红色江山后继有人、中国特色社会主义事业薪火相传的战略高度，关心少年儿童成长成才、谋划少年儿童工作发展进步，激励新时代少年儿童向阳成长、奋发有为。9月7日，习近平总书记在给北京师范大学“优师计划”师范生的回信里，强调了“德智体美劳全面发展”的人才培养标准。这提示我们既要五个手指弹钢琴，又要握指成拳、发挥集成优势，促进学生全面发展。

学校是做好“五育”工作的最主要场所。要做好课程设置的“加减法”，把德育放在更加重要的位置，努力做到每堂课不仅传播知识更传授美德，让社会主义核心价值观的种子在学生们心中生根发芽。体育课关乎学生身心健康和品德教育，应秉持“健康第一”理念，开齐开足体育课，使学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉，要加强和改进学校美育，以美育人、以文化人，提升学生的审美和人文素养。劳动可以树德、增智、强体、育美，劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，是促进学生全面发展的迫切需要。

“五育并举”，要用好大思政课。实际上，育人活动产生的成效，很难截然分为单纯的“德育”“智育”“体育”“美育”“劳动教育”，而是相互融合、互为滋养，就其最根本的指向来说，就是要立德树人。青少年时期是扣好人生“第一粒扣子”的关键阶段，是人生的“拔节育穗期”，最需要精心引导和栽培。我们既要在中小学课堂上讲好思政课，也要在其他各门课堂有机融入，把思政课程和课程思政结合起来；既要在学校课堂上讲，也要用好社会大课堂；既要注重讲好天下事，也要注重讲好身边事。用好“大思政课”，就要根据教学内容融入红色教育、健康教育、美学欣赏、劳动教育、生命教育等内容，制定针对性的教学方案，提升“五育”效果。比如，把红色故事融入书法、绘画、体育、课后服务、社会实践等校内外各类课程活动中，引导学生从小学先锋、长大做先锋。

家长是学生的第一任老师，做好“五育”工作，学校、家庭、社会要共同努力。家长要善于从点滴小事中教会孩子欣赏真善美，从小就把美好的道德观念传递给孩子。“双减”政策实施一年来，家庭与学校实现了同频共振、相向而行，使“全面培养”既能落在学校，也能落在家庭。当前，还需形成家庭、学校、社会通力合作育人的良好氛围，用好图书馆、博物馆、科技馆、纪念馆、体育场馆、少年宫、儿童活动中心等，为“五育”开展提供充足的条件保障和广阔的实践天地。

“五育并举”，要重视补足短板，提升乡村地区和欠发达地区孩子的教育水平。应更加突出全面发展理念，坚持有教无类、因材施教，为每名学生提供适合的教育。既要加大乡村地区和欠发达地区教育资源投入，提高教育应具备的硬件设施和师资力量，促进智育的充分发展；也要使德育、体育、美育、劳动教育同步跟上，在不断推进教育公平中实现“五育”均衡发展，为青少年成长撑起明朗天空，使孩子们全面发展，成为国之栋梁。

（作者：李华，系湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、武汉大学马克思主义学院副教授）

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