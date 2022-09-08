人民网北京9月8日电 （记者何淼）为庆祝第38个教师节，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，广泛宣传新时代人民教师“四有”好老师形象，在全社会进一步营造崇德向善、尊师重教的浓厚氛围，今年7至8月，教育部教师工作司联合中国教师发展基金会、中国教育发展基金会、中国教育电视台，面向全社会开展了2022年教师风采短视频征集活动，广大师生、家长和社会各界人士积极参与，踊跃投稿，共征集到近5000部作品。经技术筛选、专家审议，最终遴选出40部优胜作品、110部入围作品。在教师节即将来临之际，人民网对部分优胜作品进行展播。

据了解，这些作品均来自基层一线，涵盖了各级各类教育领域，内容真实、主题鲜明、格调高雅、积极向上、创意新颖、感染力强，展现了广大教师崇德修身、潜心教书育人的光辉形象，反映了新时代人民教师争做“四有”好老师的精神风貌。

【影片简介】重庆市南川区金山镇中心小学校将中国传统文化与地域特色相结合，开发出一套“笋衣艺术”校本课程，让大山深处的孩子们有了属于自己的艺术课。影片主要讲述在“笋衣艺术”课程中，美术老师胡德厚和青年教师廖雪飞将笋壳变废为宝，通过带领孩子们制作笋壳画来进行艺术启蒙，用“美育”推动家校社共建良好教育生态的故事。体现教师发挥自身优势，坚持扶志扶智，助力乡村振兴的担当底色。表达出“艺术的种子，也渴望洒向乡村的土壤”。

(责编：何淼、孙竞)