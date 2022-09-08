本报记者 周姝芸

在卢森堡大公国，拥有悠久历史的首都卢森堡市位于卢南部旁帕依地区的中心，以堡垒和峡谷闻名于世，历史上曾是西欧军事要塞。图为卢森堡首都卢森堡市一景。

新华社记者 任鹏飞摄

沈照翔（后排左一）和卢森堡华人学生会部分成员合影。

田昊野在包粽子。

本文均由受访者供图

卢森堡位于欧洲西北部，因国土小、古堡多，有“袖珍王国”“千堡之国”的称号。该国境内仅有一所综合性大学——卢森堡大学，近年来，陆续有中国学子前往卢森堡留学，他们在当地的学习、生活是什么样的？一起听听他们的留学故事。

计算力学实力较强

沈照翔是卢森堡大学计算力学方向的一名博士生，来卢森堡留学前，他做了不少选校功课。“硕士期间，我在美国学习计算力学，据我所知，欧洲部分高校在该领域实力较强。当我把读博想法告诉我的硕士导师后，他向我推荐了卢森堡大学的教授。之后，我进一步了解了卢森堡、卢森堡大学以及心仪项目科研团队的情况，综合考虑后决定来此攻读博士。”

在沈照翔看来，留学卢森堡有不少优势。“据我了解，卢森堡人均收入水平高，失业率低，国内治安情况良好，留学安全有保障。此外，卢森堡大学注重对学生国际化综合素质与能力的培养，与全球多所高校签订了合作协议，教育资源优质。我对该校的计算力学博士项目很感兴趣，项目提供的福利、待遇也较为丰厚，对我具有吸引力。”

和沈照翔一样，就读于卢森堡大学的田昊野在留学前也做过细致考虑。田昊野说：“我了解到卢森堡是一个高度发达的欧洲国家，虽然国土面积不大，但相当国际化，有不少来自法国、德国、葡萄牙、意大利等欧洲国家的居民。由于人口多元，因此社会氛围较开放、包容，国际环境友好，我认为来此留学可以拓宽视野。”

来到卢森堡后，田昊野发现这里居住环境宜人，自然风景如画。“卢森堡小而美，它的城市街道整洁、干净，如童话般的城堡建筑林立。此外，卢森堡还有充满魅力的田园风光，被称为‘小瑞士’的穆勒塔尔地区植被葱郁、怪石嶙峋，是徒步旅行的好去处。值得一提的还有卢森堡市的标志建筑——阿道夫大桥，它是一座由石头砌成的高架桥，跨越峡谷，非常壮观。游览时可以站在桥上远眺风景，让人心旷神怡。”

课程设置创新包容

在卢森堡上学最显著的感受是什么？田昊野认为，学校开设的课程丰富，并不局限于传授专业硬知识，还包含培养软技能。

“我曾上过一门课为‘如何处理与导师的关系’，课上老师通过具体、生动的例子教授大家和导师日常沟通的技巧，以及如果和导师发生了矛盾，有哪些处理方法。”田昊野津津有味地回忆说，“‘跨文化交流的冲突处理’这门课也让我印象深刻。在国际交往中，由于不同国家的传统习惯、价值观念不一样，有时同样的手势、话语有不同的含义，比如点头在一些国家并不是表达肯定，摇头才是。这门课让我学到不少跨文化交流的注意事项，也拓宽了我对文化交流的认知。”

开设这些课程的目的是什么？在沈照翔看来，由于卢森堡大学成立时间并不长，是一所较为年轻的大学，因此它的课程设置相对创新、包容，课程体系还在不断探索。“更重要的是，我认为这类课程能够帮助学生了解自我、适应环境，为更好习得专业知识提供辅助。比如我上过一门关于学术道德的课程，内容包括如何规范地从事科研、引用论文，从而避免侵权，这对于科研活动繁多的博士生来说是门必修课。”

除此之外，在卢森堡的校园课堂上，老师还会邀请每位同学谈自己的故事或看法。“一般而言课容量在20人左右。同学们来自中国、法国、德国、伊朗、印度等不同国家，有时我们会围坐成一圈，讨论不同主题，就像聚会聊天一样，即使说得不好，老师也很鼓励，我认为这对提升表达能力很有益处。”

午休时光最快乐

“如果要用一个词形容卢森堡的气质，我会选择‘多元’，其中的显著特点就是语种多元。”田昊野说，“在卢森堡，本地人从小就会学习法语、德语、卢森堡语，多语言对话是常态。有意思的是，两个陌生人见面时甚至会先试探对方熟练使用哪门语言，然后再选择语种进行交流。”

除了语种多元，卢森堡还吸引了来自世界各地的学生和工作者。据相关数据统计，卢森堡的外籍人口与本地居民比例各约一半。沈照翔说，日常生活里，他与周围朋友的跨文化互动频频发生。“我的日常生活以科研为主。不过，每天最轻松、快乐的时光就是午休和‘coffee talk’。我很享受和同事们闲聊的时间，他们来自欧洲、非洲、南美洲、亚洲的各个国家，我们的话题包罗万象，从饮食、气候，到国家文化、经济，再到学术知识、研究课题，大家会毫无保留地相互分享，畅所欲言。”

“平时我和同事经常一起吃午饭，讨论最多的就是各自国家的美食。”沈照翔说，“我的同事们对中国美食很有兴趣，在卢森堡本地有一些中餐馆，我带他们去吃过烤鸭、麻辣香锅等，他们对中餐的味道很好奇，认为很独特。”

沈照翔现在是卢森堡华人学生会的会长，在端午节时，他组织过中国留学生举办包粽子活动，还邀请了几位外国友人参与其中。“我们在卢森堡市一家饭店提前预订了场地，当天一共约40人参与，大家买了新鲜的粽叶、糯米、豆馅、红枣等食材带过去，现包现蒸。其实，我们中大多数同学并没有包粽子经验，手法略显生涩，但过程其乐无穷，在异国他乡吃到自己包的粽子时更是别有一番风味。”

(责编：何淼、熊旭)