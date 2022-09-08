周新发文/图

瓦尔登湖美景。

留学哈佛期间，听闻瓦尔登湖就在波士顿附近，几次欣然欲往而不得。一次偶然的机会，家在美国西部加利福尼亚的室友田博从家里开车过来，同意自驾载我们室友一行5人去游瓦尔登湖——美国著名作家、自然主义者亨利·戴维·梭罗在其经典名著《瓦尔登湖》中描绘的那个神秘地方。在过去100多年里，瓦尔登湖已经成为美国文化的重要组成部分，梭罗也被世人称为“自然随笔的创始者”。带着对瓦尔登湖的期许，我们出发了。

一路上从繁华的波士顿市区，经过相对寂静的市郊，再穿梭进入人迹罕至的森林原野。驱车大约1个多小时，我们终于抵达瓦尔登湖附近，将车停在湖边林子不远处。我们5个哈佛学子带着对瓦尔登湖的憧憬与神往，开始追寻梭罗的踪迹，一探瓦尔登湖的意境。

在瓦尔登湖入口处，我们首先看到梭罗极简的木房子，旁边木牌上有他在瓦尔登湖所作沉思录——“我步入丛林，是因为我希望生活得有意义，我希望活得深刻，只去面对生命最本质的那些事实，然后从中学习，以免让我在生命终结时发现自己从来没有好好地活过”。梭罗对大自然和生活哲学的理解，昭示着一种极简而又超然的生命真谛。

身边几位博士好友希冀借着午后的阳光和宝贵的时间，环绕着瓦尔登湖快走一圈。而我却不忍来去匆匆，浪费了这么好的时光与风景，宁可独自漫步、驻足，抑或坐着思考，借此留下对瓦尔登湖的印记。此时此刻，将自己的心灵彻底放空，与日常事务彻底隔绝，回归自然，洗涤心灵的凡俗杂质，体验瓦尔登湖的那一抹宁静与美好，思考生命的意义……

漫步于瓦尔登湖畔，远离都市的繁华与喧嚣，在这里探寻到大自然的静谧与唯美。这里周边茂密的原始森林，湖畔远处的古木参天，仿佛是纯洁几净的瓦尔登湖天生的守护者；浅水滩上，几只水鸟驻足凝视，仿佛对这一片汪泓深深依恋；湖面上一只低飞的鹰隼，掠过荡漾的碧波，俯身扎进湖水叼起一条白鱼，留下些许晶莹剔透；湖中俏皮可爱的水貂与灵动闪现的水波相互映衬；远处碧水与蓝天融为一体，生命中的纯净与祥和在这里实现了极致……

在这里，没有城市的喧嚣，没有生活的羁绊，一种特别安宁、祥和的体验自然而然地涌上心头。正如梭罗所言：“有时间充实自己的精神生活，这才是真正的休闲。”自己平日里在哈佛校园里上课、听讲座、参与导师课题研究与学术讨论、参加留学生活动……整天忙碌地生活着。虽然这种学习、工作与生活方式忙碌而充实，但却少有很多时间和心思放空自我，聆听自己内心的声音。来到瓦尔登湖这片纯净世界，“心无物，天地宽”的感觉油然而生。

轻轻踩着湖畔松软的沙滩，细细聆听瓦尔登湖弹奏的梵歌，一切那么曼妙与恬淡……瓦尔登湖好似一双深邃的眸子，涤荡心境如一泓碧水，不染纤尘。湖畔清晰可见的沙底，澄澈而宁静，浅浅的流水逝去了，可是美好的记忆留了下来……

多年以后，翻看那天的游记，内心依然充盈。哈佛留学是人生中一段宝贵的成长历程，除了充实的学习与研究、丰富多彩的留学生生活，偶尔出去游历瓦尔登湖、西方感恩节起源地普利茅斯等地方，给心灵放个假，也是一种难得闲适的人生经历。

（作者系哈佛大学访问学者）

(责编：何淼、熊旭)