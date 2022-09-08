编者按

社会转型期，家庭关系、代际关系，每每成为公众关注的焦点。在新媒体的“聚光灯”下，代际差异和冲突也被无限放大。代际关系是社会关系的缩影。在经济社会快速发展的当下，关注代际关系有利于推动各群体的互相理解，促进社会和谐进步。年轻一代和年长一代对家庭、社会、文化等方面有着怎样不同的认知和看法？当下代际关系有哪些突出特点？背后的深层次原因是什么？数字化，给代际沟通提供了哪些可能？本报记者进行了深入调查。

大学选什么专业？毕业后留在大城市还是回老家？什么时候结婚？科学育儿还是经验育儿？你喜欢的网络圈子，父母了解吗？长辈转发的养生信息，你会打开吗？

这些散见于每个人生活中的问题，处理起来不是件容易的事，背后牵涉到一个家庭乃至两个群体的情感维系，也影响着整个社会的和谐融洽。

代际关系是指在社会发展过程中，两代人或者多代人之间的关系。不同年龄段的人，由于社会境遇和文化观念上的差异，其关系具有合作与冲突、团结与疏离共存的复杂性。随着经济社会的发展、家庭生活水平的提高以及互联网技术的广泛应用等，代际冲突在现实生活、网络世界多个层面频繁出现。

1.现实与网络交织，代际关系呈现新特点

一、现实层面的选择，两代人之间出现分歧

学习、工作、生活……涉及个人成长、发展的问题，家庭成员习惯一起商量来“拿主意”。但很多时候，交流沟通却不是那么顺畅。

学习、就业，到底听谁的。“我爸是中学老师，从小学开始，寒暑假我都在补习，很少能出去玩。考上大学后，父母又催着我赶紧准备考研，我不想只天天埋头学习了。从那之后，跟他们的关系一直很僵。”26岁的小高坦言，父母一味追求成绩、高强度管理，曾导致他心理压力很大，甚至产生厌学情绪。

小高的经历并非个例。不少年轻人表示，父母喜欢左右自己的人生。小邱毕业于一所知名院校，从小在学习上没让父母操过心。找工作时，她没有听从父母的劝导，而是进入一家文化传播公司做新媒体策划。“我喜欢新奇有趣的工作，让我每天坐在办公室按部就班，很别扭。”但每次休假回家，父母总是讲某某亲戚的孩子又考上公务员或进入事业单位，试图让她“回心转意”。

“培养孩子这么多年，没找到一份稳定工作或是进入一家大公司，总觉得不踏实，也担心她以后受苦。跟亲戚朋友讲起来，还有点没面子。”近年来，新业态兴起，很多90后做起了网络主播、短视频up主、文案策划等，这些选择却很难被年长一代接受和理解。

婚恋、生育观的不同，困扰着两代人。“只要跟我妈打电话，她总催着我找对象，让我在30岁之前结婚，不要像邻居家的姐姐那样‘剩下’。”27岁的侯女士硕士毕业后，来到外省工作，目前单身，为了催她结婚，母亲去年到侯女士居住的地方住了大半年：“她嫌我对自己的事不操心，我俩吵了几次架，她生气回去了，我也没回老家过年。”

选择晚婚、不婚的年轻人，变得多了起来，这让年长一代难以理解。采访中，“三十岁”是一个被频繁提到的年龄。很多父母都希望子女能在此之前结婚，早点过上稳定的家庭生活。已经退休的李女士说：“我不指望孩子取得多大的成就，只希望他能早点结婚。但只要一提这事，他就敷衍两句挂了电话。”不少人采取语言督促、安排相亲等方式，试图将传统的婚恋态度传达给子女，但效果并不理想。

除了婚恋观迥异，生育选择也成了代际之间容易引发争吵的话题。“工作压力大，自己都顾不上，实在没有余力养孩子。”“我们那时候生俩孩子，还不照样养大？也没有你们现在这样费劲。”由婚恋、生育引发的冲突，让家庭的温情被冲淡，代际间产生了新的困扰。

幼儿如何抚育，引发意见不合。“医生告诉我，小孩爱出汗，要适时增减衣物。但老人总担心孩子着凉，给包得里三层外三层，为此我们没少争吵。”34岁的周女士，经常因为幼儿照料的细节问题与父母产生争执。

“是吃饱为止，还是适量喂养”“是规律作息，还是困了自然会睡”“是宠着孩子，还是早点树立规矩”……当前年轻一代多是双职工家庭，祖辈参与育儿的比例较高，养育观念不同，成为代际冲突的一大内容。年长一代往往延续个人育儿传统，更多带有经验色彩；年轻一代善于从网络获取知识，学习现代养育理念。经验育儿，还是科学育儿，由此导致的观念相悖、沟通不畅，引发两代人冲突。

二、代际冲突由现实扩散至网络

随着数字化进程加快，各年龄群体都有了互联网表达途径和方式，日常生活中的代际冲突逐渐向线上扩散。“新媒体的发展让代际冲突有了更便捷的呈现平台，一些原本隐藏的问题都被公开化。”中国青年政治学院社会工作系副教授琚晓燕说。由于网络的匿名化特点以及较强的情绪感染力，一些普通的话题讨论也被渲染成两个群体的代际冲突。

两代人的网络行为偏好不同。“我爸妈很容易大惊小怪。有时在朋友圈发点个人感慨，他们立刻打电话过来，问我是不是最近出什么事了。为了避免误解，只能把他们屏蔽掉。”年轻一代喜欢在社交媒体分享个人生活动态，因担心长辈不认可自己的生活方式，不少人选择“屏蔽”或“拉黑”长辈。而年长一代更偏好转发健康养生、“心灵鸡汤”类文章，这类信息却被年轻一代视为冗余、负担，唯恐避之不及。

代际间关注的话题不同，既增加了误解产生的可能，也让沟通的频率降低。几位长辈反映：“给孩子发信息，他一般就回复一句‘好’‘知道了’，自己的事很少跟我们说。”“女儿一般一周打一次电话，问问我们身体怎么样，其他的事，她讲得比较敷衍，我们也不好多问。”

网络沟通出现阻隔。“我在家族微信群中对长辈转发的养生类谣言进行辟谣，他们非但不相信我，反而把我移出了群聊，然后继续转发那些谣言。让人哭笑不得。”有青年网友说，长辈对自己的劝说很排斥，“总感觉亲人会害他一样”。

刚学会使用智能手机没多久的宋女士说：“有时候碰到点不会的东西，想问问孩子，他有点不耐烦，说我们什么都不懂，网上的东西不要乱点、瞎转发。”很多年长一代更愿意求助于同龄朋友，或者相信陌生网友的信息共享，几代人之间针对信息的交流和沟通产生壁垒。

年轻一代将不满转移到网络中。“被父母谩骂后如何调整心态”“父母总是打压我，我变得越来越沉默寡言”……豆瓣“原生家庭抗争会”小组有12000多名成员，他们纷纷倾诉或反思与父母的关系。

每到节假日，社交媒体上便会出现大量关于“如何怼亲戚”“怎样与‘刁钻’的长辈‘斗智斗勇’”的讨论，引发不少青年网友共鸣，这类话题经常被大量转发、评论。

“90后”“00后”等年轻群体，长期浸润在互联网中，相对于长辈更有技术和信息优势。同时，社交媒体的用户主要是年轻人，对于老年人的网络群体印象更多呈现负面化。老年人成为数字空间的“弱势群体”，缺少发声的意识和渠道。

2.代际冲突背后的多维成因值得关注

对于代际关系的理解不同。“我们不了解孩子的工作，很担心他过得不好，每次想打听打听，没说几句孩子就烦了。”“每次回家都热乎不了三天，我爸妈就开始评判我，从学习、到工作，没有一件是他们满意的。”期待了解和期待理解，就像一枚硬币的两面，折射着两代人对代际关系的不同看法。上海社会科学院社会学研究所研究员刘汶蓉认为，年轻一代和年长一代拥有的生命周期、时代经历、立场观点的差别，使得代际关系必然存在冲突的可能。

年轻一代成长在物质充裕的年代，崇尚独立自主的生活，在对长辈“孝”的同时，更希望能有平等的代际关系，如在价值观念、生活方式上相互尊重、理解，在此基础上进行交流与沟通，而非一味的“顺”。但很多年长一代，往往把孩子视为自身价值的延续，站在自己的角度设计孩子的学习、工作或生活。在孩子成年后，依旧不愿放弃教育和引导的责任，试图继续约束或控制子女。一方是“振翅欲飞”，另一方仍是“紧抓不放”，沟通不畅乃至发生冲突都难以避免。

代际界限不清，相互卷入过多。“买房是父母出的首付，有时候花销大，手头周转不开，父母也会给我钱。”很多子女在工作、成家后依旧需要父母给予经济、生活照料等多方面的支持，“啃老”“代际依赖”等现象大量存在。另外，年长一代参与年轻一代的幼儿抚育，老人牺牲自己的退休生活来帮忙照顾子女及下一代，“三代人同住一个屋檐下”的情况比比皆是。经济、生活等方面的界限不清、牵扯过多，使得两代人相处时不容易把握分寸和尺度，很容易产生过度保护、过度干涉。

经济、生活上的不独立，使得子女与父母的情感关系也变得复杂。“心理学上，有个概念叫自我分化，用来衡量子女和父母在情感上分离的程度。自我分化比较良好的个体，他们与上一代能够在自主与亲密之间保持一种平衡，既维持正常家庭关系，也能实现自在相处。反之，代际关系就会在控制与逃离之间反复摇摆。”琚晓燕说。

时代变迁使得不同世代的社会观念产生分化。随着社会转型加快，对于婚姻、事业等“人生大事”，不同世代呈现大相径庭的理解。以婚姻为例，在年长一代看来，婚姻是一种重要的社会规范，其中包含着生活保障、后代繁衍、道德传递等多重符号意义。子女如果晚婚或不婚，整个家庭都会面临社会舆论压力。在年轻一代看来，婚姻的个体意义要高于社会意义，他们注重个人的情感体验，认为“这是自己的事，与别人无关”，对于婚姻选择更加谨慎。在观念不同、意义分化的情况下，代际交流沟通易变成“自说自话”，或是针锋相对。针对这些话题的讨论，背后还隐含着两个世代对社会话语权的较量。

文化资源获取偏差，导致代际文化碰撞。年轻一代从广阔的互联网上获得文化资源，成为主要的文化消费主体，构建起一系列文化语境、话语符号。而年长一代面对社会的快速发展和文化变迁，大多只能被动适应。文化碰撞中，代际的对话空间、共知的意义内容被压缩。

作为数字原住民，年轻一代发展出各类网络亚文化，如“二次元”文化、“粉丝”文化、“恶搞”文化等，一般都带有娱乐性，以及一定的批判性。年长一代在文化选择方面相对传统与保守，很难适应或接受网络亚文化。如一些青年将“丧”文化等作为情绪宣泄的一种表达手段，却被长辈斥责，认为其消极、非主流。“我只是换个恶搞或者有点‘丧’的头像，爸妈就会嫌我心态不阳光，解释了也没用，后来就懒得说了。”在此背景下，年轻人选择在亚文化圈层中寻求共鸣和慰藉，有意地廓清文化边界，使得代际间的文化圈层愈加封闭。

互联网算法推荐和“流量”逻辑，催化并放大了代际冲突。在新媒体环境下，算法推荐机制对用户进行个性化传播，由于两代人之间在教育水平、兴趣偏好等方面的差异，导致其接收到的信息不尽相同。差异化的信息环境使代际共享信息越来越少，增加了两个群体进行互动的难度，各自的“信息茧房”越发稳固。

此外，一些平台和账号故意制造冲突话题、给代际关系贴标签等，以“吸睛”来实现“吸金”。他们将一些有关于老年人或者年轻人的新闻，通过故意歪曲叙事、夸大修辞等“话术”，制造代际虚假冲突，以此收割“流量”，使代际冲突成为一种可以被消费的商品。例如一些自媒体账号选择性地忽视有关老年人的正面新闻，故意突出极小部分老年人违背社会公德的事件，并在传播时使用刺激性的字眼，通过“标题党”及假新闻，制造受众对“熊老人”的刻板印象，导致年轻一代产生对年长一代的“抽象愤怒”，进而造成非理性的情绪表达。

3.数字化为畅通代际关系提供平台和可能

8月31日，中国互联网络信息中心发布第50次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，网民使用手机上网的比例达99.6%。互联网已成为重要的公共话语空间，这为代际沟通和对话提供了新的平台，展现了代际互动的新的可能。

推动建立友好型代际关系。《家庭教育促进法》的施行，为增进家庭和谐关系提供了有力支撑，应进一步将政策落细落实。刘汶蓉呼吁，要进一步开展对于代际关系、家庭关系的研究，从社会发展学的角度，推动建立友好型代际关系。加强心理学教育、心理学知识的普及，让个体更好地理解与其他群体的差异性，能够积极地看待和处理代际关系。培育更多的公益性服务组织，对有需要的人群开展心理咨询服务、关系沟通调解等。琚晓燕建议，年轻一代和年长一代都应提升沟通技巧和代际关系处理能力。在情感上，学会共情、设身处地为对方着想；在行为上，提高独立自主能力，保持适当界限，如此，既能收获温暖安全的亲密关系，又能在价值观、生活方式上互相尊重，减少代际冲突。

充分发挥优秀传统文化的社会凝聚力。互联网和人工智能技术，为优秀传统文化传承转化、开发利用提供了新路径，同时也为不同群体的文化融合开拓了新空间。近年来，一大批弘扬优秀传统文化的节目在多平台播出，引起年轻一代追捧和热议。要进一步创新传统文化融合式传播，让更多青年沉浸式体验，将优良传统内化为自己的行为方式，为代际开展对话和沟通提供“文化共同体”。

社会主体齐发力，弥合“数字鸿沟”，扩大对话空间。随着社交媒体用户群体不断扩大，幽默的“表情包”、俏皮的流行语，也开始在年长一代中流行，不少人对此很感兴趣，积极地学习并使用。但也有很多老年人仍有畏难和恐慌心理，应帮助他们改变思维定式和认知偏见，适应数字化生活。应兼顾社会各群体的需求，提高数字产品和服务设计的包容度，注重适老化改造。在技能方面，开展数字化技能培训，帮助年长一代提高数字产品使用熟练度、使用频率等。在素养方面，提高他们对于网络谣言、虚假信息、网络诈骗的鉴别力，促进老年群体的社会融入。

促进“文化反哺”，搭建交流沟通平台。重视“文化反哺”对于消弭代际冲突的重要作用。在线上、线下搭建有利于代际互动和沟通的平台。线上方面，鼓励互联网企业开发论坛、社群小组、应用程序等，搭建代际沟通的数字平台，让两代人“有的聊”“聊得来”。线下方面，青年和老年群团组织、社区等，可定期举办活动，开设情感沟通的小微课堂，同时，鼓励年轻一代在文化、技术等方面“反哺”年长一代，发动“银龄”志愿者在就业、婚恋等方面为青年提供咨询与服务，让两代人以互帮互助的方式激发认同和共鸣。

加强网络监督，对“收割”代际冲突流量的行为进行严肃处理。某些网络“键盘侠”故意将个体矛盾上升为代际冲突，以及一些平台和自媒体账号为吸引眼球过度渲染代际冲突，此类行为具有隐蔽性，却对代际关系产生极为负面的影响，不能任其蔓延，破坏健康的网络生态。应加大监管和惩治力度，为数字空间的代际对话营造良好舆论环境。

（记者 马姗姗）

(责编：何淼、熊旭)