金正波

“老师应该有言为士则、行为世范的自觉，不断提高自身道德修养，以模范行为影响和带动学生，做学生为学、为事、为人的大先生，成为被社会尊重的楷模，成为世人效法的榜样。”今年4月25日，习近平总书记在中国人民大学考察调研时，殷殷期许，语重心长。

教育大计，教师为本。师范院校是培养教师队伍的重要阵地。多年来，无数师范院校培养的优秀学子奋战在教育教学一线，为孩子们点亮人生梦想。

“让学生们远方有灯、脚下有路、眼前有光。”不低头、不退缩，以弱小身躯，坚守贫困山区四十余载，改变了1800多名贫困山区女孩的命运。她是50后教师张桂梅；

“我愿站在他们人生的起点，为他们加油。”克服自身听力障碍任教特殊教育学校，以身作则、言传身教，用无声师爱激励学生勇敢面对困难。她是70后教师付心知；

“看着教的学生一个个走出大山，就觉得值。”多年前，河南南阳市镇平县黑虎庙小学还不通车，他靠着一根扁担为孩子挑来学习和生活用品，坚持上课。他是80后教师张玉滚；

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老中青三代，有着共同的身份，师范院校毕业生。一代又一代师范院校学子，走向祖国大地，默默耕耘、甘为人梯，为教育事业砥砺前行。

我们欣喜地看到，弦歌不辍，薪火相传。近些年，一批立志从教的学子在高考志愿书上选择了“师范”，为当一名好老师蓄力前行；一批师范生踏进了欠发达地区，用无私奉献托举孩子们的平凡梦想；一批高校优秀毕业生自愿走上三尺讲台，到祖国需要的地方发光发热。他们就像一束束光，用自己的学识、阅历、经验激发学生对真善美的向往。

我们欣喜地看到，一系列关系教师教育、教师待遇、教师发展的政策不断出台。推出“优师计划”，每年为脱贫县和中西部陆地边境县中小学校培养1万名左右师范生；印发《新时代基础教育强师计划》，支持建设一批国家师范教育基地，打造师范教育高质量发展的排头兵、领头雁；等等。随着投入力度加大，办学条件进一步改善，师范院校吸引力正在增强。

我们欣喜地看到，尊师重教的风尚逐渐形成。精心育人，“一辈子做老师,一辈子学做老师”的于漪；援藏16年，为国家种质库收集了数千万颗植物种子的钟扬；扎根太行山，将论文写在祖国大地上的李保国……一大批优秀教师共同塑造了感动中国的光辉榜样。他们的故事，早已耳熟能详，激励后来者坚守初心，追寻理想。

国家重视，政策扶持，社会尊重，榜样感召，已经站在台上的老师和未来即将从教的师范生没有理由不更加努力前行。

一支粉笔，三尺讲台，四季坚守，育万千桃李。和几个年轻的师范生坐下来，聊一聊，就能感受到他们心中澎湃着的激情和理想。好老师不是天生的。对于他们来说，未来的路还长，但只要珍惜学习时光，多学知识，多学道理，多学本领，一定会握住未来的“接力棒”。

教师，一个令人肃然起敬的职业。期待今天的“师范生”，努力成为明天的“大先生”！

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 19 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)